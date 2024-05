Serie B, ufficializzati gli orari delle gare di playoff e playout

La Lega Serie B ha reso noto gli orari delle gare di playoff e playout. Per quanto riguarda il turno preliminare dei playoff (gara unica), venerdì 17 maggio 2024 si sfideranno la 6a contro la 7a alle ore 20.30. Sabato 18 maggio 2024, andrà in scena la sfida tra la 5a e l’ 8a sempre alle ore 20.30.

Per quanto riguarda le semifinali, lunedì 20 maggio 2024, alle 20.30, andata tra la vincente della sfida tra la 6a e la 7a e la 3a. Martedì 21 maggio 2024, sempre alle ore 20.30, il match tra la vincente della sfida tra la 5a e l’8a contro la 4a. Il ritorno delle semifinali, alle 20.30, è previsto per venerdì 24 maggio (3ª vs 6ª/7ª).

Le finali si giocheranno il 30 maggio (andata) e il 2 giugno (ritorno). Anche i match validi per la finale cominceranno alle ore 20.30. La finale di ritorno si giocherà sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Per quanto riguarda i playout, l’andata è prevista per giovedì 16 maggio, ritorno il 23 maggio: start alle 20.30.

