FRANCAVILLA F.NA – Joseph Ekuban è pronto a dire addio alla Virtus Francavilla. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è infatti in chiusura uno scambio di cartellini con il Monterosi: l’attaccante biancazzurro tornerebbe a indossare la maglia biancorossa, mentre a fare il percorso inverso potrebbe essere Antonio Santarpia (ma le valutazioni sono allargate anche ad altri esterni dei laziali). Resta bloccata, al momento, l’uscita di Leonardo Perez: il Varese è in pole sul Casarano, ma restano intoppi di tipo economici. Intanto, come già riportato in mattinata sul nostro sito, gli imperiali sono a un passo da Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian e pronto a diventare una freccia in più nello scacchiere tattico biancazzurro.

