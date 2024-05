Elezioni Trinitapoli: le tre liste di Tarantino, Losapio e Di Feo

TRINITAPOLI – Ufficialmente diramate le liste dei tre candidati sindaci di Trinitapoli. Per le elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, il comune della BAT potrà contare sulle candidature di tre liste civiche da 16 nomi, una per ogni candidato: ai nastri di partenza ci saranno Annamaria Tarantino, con un blocco riconducibile al centrosinistra, Emanuele Losapio, sindaco che ha visto lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento dell’amministrazione, infine Francesco Di Feo, anch’egli ex primo cittadino. Entrambi sono supportati da liste afferenti alla corrente del centrodestra.

La Tarantino, nome emerso e promosso direttamente da Francesco Boccia in rappresentanza del PD ma anche nel nome del campo largo del centrosinistra, potrà contare sulla lista Trinitapoli Buona Politica, all’interno della quale sono confluiti anche l’ex segretario cittadino del PD Donato Piccinino e il referente del Movimento 5 Stelle Pasquale Lamacchia.

Losapio, invece, proverà a tornare sullo scranno comunale più alto con la lista SìAmo Trinitapoli, che include gli ex assessori Giustino Tedesco e Marta Patruno, entrambi in carica durante l’amministrazione dell’ultimo sindaco eletto dai cittadini di Trinitapoli.

Infine, Francesco Di Feo con la lista Resilienza Trinitapolese. Un altro ex primo cittadino in corsa per la fascia tricolore, con la sua lista che può contare in particolare sulla presenza di Maria Grazia Iannella tra i big che potrebbero trainare la coalizione.

