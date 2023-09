Novità di calciomercato in casa Bari. Quando sembrava tutto fatto per l’arrivo di Francesco Forte, l’operazione si è improvvisamente bloccata: per procedere con l’acquisto dell’attaccante dell’Ascoli il club biancorosso ha prima bisogno di cedere Aurelien Scheidler per il quale però al momento il Cosenza si sarebbe tirato indietro (anche in questo caso la trattativa pareva essere chiusa). Da comprendere le novità delle prossime ore in questo senso.

Intanto, doppio scambio in arrivo con la Vis Pesaro: salutano Polverino e Rossetti, arrivano Farroni e Astrologo, rispettivamente portiere e centrocampista. Il primo farà il vice di Brenno, il secondo partirà in prestito.

