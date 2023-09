FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla è pronta a piazzare un altro colpo in entrata. Un profilo da 50 gol in Serie C e 25 assist in carriera, un cognome che potrebbe evocare belle sensazioni nella tifoseria. È praticamente raggiunto l’accordo per l’approdo alla corte di Alberto Villa di Giuseppe Giovinco, fratello dell’ex juventino Sebastian, classe ’90 e che arriverebbe a titolo definitivo. L’obiettivo di Antonazzo e Magrì – attualmente a Milano, sede per le trattative – era aggiungere alla rosa una seconda punta di qualità: missione quasi riuscita. Si attende solo il via libera del Catania.

