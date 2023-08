Bari, intesa con l’Ascoli anche per Forte

MILANO – Saranno ore intense le prossime sul calciomercato per il Bari. Dopo Aramu, i biancorossi chiudono in attacco per Francesco Forte: intesa di massima raggiunta con l’Ascoli, nelle prossime ore si passerà alle formalità. Rinforzo importante per mister Mignani, che cerca rilancio dopo le ultime stagioni con i bianconeri ed anche col Benevento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp