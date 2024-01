Live calciomercato: le ultime ore di trattative in tempo reale

Il calciomercato non dorme mai. Ecco tutte le ufficialità e le trattative dei club pugliesi e lucani dalla Serie A all’Eccellenza.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

Monopoli, risolto il prestito con Nikolas Botis (comunicato stampa). La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo dalla Football Club Internazionale Milano del calciatore Nikolaos Botis. Il portiere classe 2004, arrivato a Monopoli a fine agosto scorso, chiude la sua esperienza in Puglia con una sola presenza (in Coppa Italia Serie C ad Avellino) e torna così al club lombardo.

Andrea Cadili è un nuovo calciatore del Picerno (comunicato stampa). L’AZ Picerno comunica di aver acquistato a titolo definitivo dalla Casertana il difensore classe 1999 Andrea Cadili. Un tassello in più a disposizione della retroguardia agli ordini di Emilio Longo: benvenuto a Picerno, Andrea!

Casarano: “Laterza è il nostro allenatore, nessun esonero” (comunicato stampa). Al fine di fare chiarezza la società precisa quanto appresso: “Nessun provvedimento di esonero nei confronti di mister Giuseppe Laterza è stato mai adottato. Mister Laterza, pertanto, è regolarmente il tecnico del Casarano. Si precisa altresì che nella giornata di lunedì la società ha avuto un lungo confronto con tutti i calciatori della rosa i quali hanno assunto la responsabilità del momento negativo. Dal confronto è scaturita la volontà della squadra di riscattarsi in pieno già da domenica dalle ultime negative prestazioni. A tutti è stato ribadito di abbandonare la squadra qualora non trovassero più motivazioni e stimoli per proseguire. Tanto era doveroso sottolineare, al fine di evitare strumentali destabilizzazioni”.

Taranto: Heinz rescinde e passa alla Fermana (di Dante Sebastio). Il Taranto ha definito con il Südtirol la risoluzione del prestito di Jonas Heinz. “Il club rossoblù ringrazia Jonas per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale”, si legge nella nota del club. Tramite il SudTirol, il difensore è stato ufficialmente girato in prestito alla Fermana.

Foggia raddoppia i Rolando: non solo Gabriele, anche Mattia (di Flavio Insalata). Il Foggia potrebbe raddoppiare sui “Rolando”. Non solo Gabriele, centrocampista di destra svincolato ex Catanzaro e Bari, ma anche Mattia. L’esterno d’attacco ex Monopoli, attualmente in forza al Renate, arriverebbe con la formula del prestito. Per lui 16 presenze e 2 reti nella prima parte di stagione con la formazione lombarda. Lo scorso anno ha collezionato 33 presenze, 2 reti e 3 assist con la maglia del Monopoli.

Il Taranto ha in mano Ladinetti, ma… (di Fabrizio Caianiello). Il Taranto ha in mano Riccardo Ladinetti, centrocampista centrale classe 2000 in forza al Catania. L’operazione si può chiudere da un momento all’altro, ma la priorità in casa rossoblu resta il difensore centrale. Dal momento che Capuano ha solo uno slot libero in lista, l’affare Ladinetti andrà in porto solo se non verrà individuato il difensore centrale gradito a Capua

Virtus Francavilla, possibile scambio Fornito-Ragusa col Messina (di Dennis Magrì). Giuseppe Fornito al Messina, Antonino Ragusa alla Virtus Francavilla. Si è improvvisamente riaperta la pista che potrebbe condurre a un clamoroso scambio tra le squadre che si affronteranno sabato pomeriggio in Sicilia. Inizialmente i biancazzurri – come raccontato nelle scorse settimane – avevano detto no; adesso, però, c’è la possibilità che arrivi la fumata bianca. L’ultima parola, ora, spetta all’esterno ex Sassuolo. L’altro nome valutato per l’attacco dei biancazzurri, anche questo rivelato in anteprima da Antenna Sud pochi minuti fa, è quello di Francesco Grandolfo, in uscita dall’Arzignano. Si cerca, infine, anche una nuova sistemazione per Giovinco.

Bari, per il centrocampo si accelera per Maistro (di Flavio Insalata). Fabio Maistro e il Bari sono sempre più vicini. Il club biancorosso starebbe trattando l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 1998 della Spal. Il 26enne nativo di Rovigo ha raccolto 19 presenze, 1 gol e 4 assist in questa stagione. In carriera Maistro conta 125 presenze e 14 reti in Serie B con le maglie di Salernitana, Pescara, Ascoli e Spal. Il giocatore arriverebbe a titolo definitivo.

Virtus Francavilla, caccia al bomber: nel mirino Grandolfo (di Dennis Magrì). La Virtus Francavilla tenta lo scatto per sorpassare il Monopoli nella corsa a Francesco Grandolfo. È questo quanto appreso dalla nostra redazione, con i biancazzurri che avrebbero effettuato un sondaggio per l’attaccante trentunenne di proprietà dell’Arzignano, club dal quale è arrivato anche Molnar. Seguono aggiornamenti.

Taranto: sondaggio per Nicholas Rizzo della Triestina (di Dante Sebastio). Per chiudere il mercato, il Taranto è alla ricerca di un difensore centrale che completi il reparto. Il club rossoblu sta sondando Nicholas Rizzo, classe 2000, della Triestina. La società alabardata sarebbe disposta a cederlo, ma prima deve reperire sul mercato il sostituto. Capuano aveva cercato anche Matteo Battistini (29 anni) del Lecco, ma il calciatore pare destinato al Crotone.

Brindisi, ufficiale l’arrivo di Guida (comunicato stampa). SS Brindisi FC comunica di aver acquisito dalla Turris, a titolo definitivo, l’attaccante Angelo Guida, classe 2002. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, ha vestito le maglie di Casertana e Turris. Guida si lega al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra.

Potenza, dalla Turris arriva Riccardo Burgio (comunicato stampa). Riccardo Burgio è un nuovo centrocampista del Potenza Calcio. Il classe 2001 ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Nato a Magenta, Burgio inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili dell’Inter. Matura importanti esperienze nella primavera nerazzurra e in quella bergamasca dell’Atalanta. Nel campionato professionistico di Lega Pro ha vestito le maglie di Avellino, Renate, Piacenza, Messina e Monterosi. Nella prima parte della stagione corrente ha indossato la casacca della S.S. Turris. La società rossoblù formula un caloroso benvenuto a Riccardo.

Barletta, ufficiale l’arrivo di Eyango. “Asd Barletta 1922 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Steeve-Mike Eyango. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Genoa, ha calcato i campi di Genoa, Cosenza, Robur Siena, Rimini e Giugliano”.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

Catania, offerti 500.000 più Bocic, alla Virtus Francavilla per arrivare ad Artistico e la trattativa tra i club continua ma ancora non è stato trovato un accordo. Il club di Magrì chiede 1 milione e l’obbligo che il giocatore resti in prestito con la Virtus fino al termine della stagione.

Gravina, come anticipato in mattinata, è ufficiale l’arrivo di Ivan Fustar, difensore centrale croato.

Virtus Francavilla, in uscita Giuseppe Fornito, centrocampista di 29 anni nato a Trebisacce: il suo contratto è in scadenza a giugno 2025.

Avellino, piace Michele D’Ausilio, centrocampista classe 1999 dell’Audace Cerignola. C’è il gradimento della società biancoverde, anche se l’operazione è, al momento, complicata.

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Virtus Francavilla, ufficiale: dalla Fiorentina arriva Agostinelli. QUI PER APPROFONDIRE

Foggia, ufficiale: risoluzione con Antonio Vacca. Il Foggia e il centrocampista Antonio Junior Vacca hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. “Il club ringrazia Antonio per il grande ed intenso lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali”, si legge in una nota della società rossonera.

Taranto, De Santis in prestito alla Fermana: Ivan De Santis firmerà per la Fermana giovedì 25 gennaio: dopo qualche giorno di stallo, la trattativa si è sbloccata. Il difensore passerà al club marchigiano con la formula del prestito secco. De Santis, legato al Taranto fino al 30 giugno del 2025, ha collezionato 9 presenze e 2 assist nella prima parte della stagione con la maglia rossoblu.

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisito, a titolo definitivo dal Vasalunds IF, Ben Basaric, centrocampista svedese classe 2006. In Svezia ha già debuttato in prima squadra con il Vasalund, che milita in terza serie: in questa stagione 10 presenze e 1 gol.

Virtus Francavilla ha trovato l’accordo con il Monterosi per il rientro dal prestito del portiere Francesco Forte.

Brindisi: dal Novara arriva in prestito il centrocampista Mattia Speranza, classe 2003.

Potenza, su Asencio piomba il Pescara: trattativa in stato avanzato.

Ufficiale: Garattoni dal Foggia all’Entella.

MARTEDÌ 23 GENNAIO

Monterosi, il portiere Francesco Forte torna in biancorosso dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla. Per lui si tratta di un ritorno a distanza di 6 mesi.

Virtus Francavilla, ufficiale l’acquisto del difensore Ivo Molnar a titolo definitivo. Il centrale sarà a disposizione già per la gara con il Foggia.

Brindisi, ufficiali l’arrivo in prestito dal Crotone del centrocampista classe 2004 Vincenzo Spingola.

Potenza, arriva il prestito Matteo Marchisano dal Napoli.

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato, nuovamente, la guida tecnica della prima squadra a mister Mirko Cudini. Il tecnico marchigiano che ha diretto i Satannelli dal 26 luglio al 14 dicembre 2023, aveva raccolto 22 punti con un’ottima partenza, collezionando 7 risultati utili consecutivi nelle prime 8 gare di campionato. La società di via Gioberti ha deciso dunque di tornare sui propri passi e richiamarlo alla guida del Foggia.

Brindisi, ceduto a titolo definitivo alla Fermana il capitano Nicola Malaccari. Come contropartita arriva in biancazzurro l’attaccante classe 2004 Lorenzo Grassi.

Audace Cerignola, attesa in giornata l’ufficialità del difensore Santiago Visentin. In chiusura Tommaso Fantacci, trequartista classe 1997 del Monterosi. Ai dettagli la trattativa tra la società pugliese e il Potenza per Raul Asencio

Brindisi, ufficiale il ritorno in prestito di Malik Opoola dalla Carrarese.

DOMENICA 21 GENNAIO

Monopoli, ufficiale l’acquisto di Bulevardi dal Gubbio

Audace Cerignola, è fatta per Santiago Visentin: il centrale classe ’99 ex Crotone e Cittadella arriva in gialloblù da svincolato.

Virtus Francavilla, chieste informazioni al Catania per l’attaccante Miloš Bočić

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Taranto, Antonini al Catanzaro: ci siamo. QUI PER APPROFONDIRE

Foggia, in arrivo dal Monopoli il portiere Pietro Perina.

Virtus Entella, oggi arriva Filippo Faggi dal Bari. Il centrocampista classe 2000 ha collezionato una sola presenza quest’anno in B.

Monopoli sulle tracce di Christian Tommasini del Pescara. Sull’attaccante classe 1998 c’è anche l’interesse della Lucchese.

Audace Cerignola, ceduto in prestito al Messina fino al termine della stagione l’ala destra classe 2002 Sabino Signorile.

Taranto, Matias Antonini sempre più verso Catanzaro. Accordo trovato, trattativa in dirittura d’arrivo.

Potenza, in arrivo dal Crotone il terzino destro Riccardo Spaltro.

Fermana sulle tracce di Ivan De Santis del Taranto, piace anche il capitano del Brindisi Nicola Malaccari

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Foggia, dal Catania potrebbe arrivare il centravanti serbo Milos Bocic.

Cerignola, l’Avellino pensa a Gelo Capomaggio per sostituire l’infortunato Benedetti.

Brindisi, piace il centrocampista Antonio Matera della Turris. Inserimento del Latina per Mazzocco. In arrivo, intanto, un mediano spagnolo. QUI PER APPROFONDIRE

Taranto, sondaggio del Crotone per l’attaccante Micheal Fabbro.

Cerignola, l’esterno offensivo Sabino Signorile verso il Messina.

Monopoli, ufficiale l’arrivo di Franco Tomas Sosa dal Cerignola. È fatta anche per il trasferimento in prestito di Vito Dibenedetto al Nardò.

Virtus Francavilla, ufficiale l’arrivo dell’esperto portiere Paolo Branduani dal Crotone. Si complica, intanto, la pista Casarini, che potrebbe andare al Rimini.

Audace Cerignola, il sostituto di Sosa potrebbe essere Raul Asencio: accordo vicino con l’attaccante del Potenza. In stato avanzato la trattativa per Tommaso Fantacci, centrocampista del Monterosi.

Taranto, dopo gli acquisti di Travaglini, De Marchi e Miceli, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato anche l’arrivo di Federico Valietti. QUI PER APPROFONDIRE

Taranto, cessione Antonini: in pausa la trattativa col Catanzaro. QUI PER APPROFONDIRE

Tascone, ora è derby Foggia-Taranto col Monopoli alla finestra. QUI PER APPROFONDIRE

MARTEDI’ 16 GENNAIO

Monopoli, in chiusura la trattativa per Franco Sosa del Cerignola.

Matera, in arrivo il terzino classe 2005 Giuseppe Parisi: nella prima parte di stagione tre presenze con l’Altamura, tornerà dal prestito alla Virtus Francavilla per finire in prestito in Basilicata.

Foggia, nelle prossime ore è previsto un ultimo tentativo per Chiricò. Resta aperta la pista che porta a Marsura, i due sono entrambi in forza al Catania. Club etneo che nelle prossime ore potrebbe definire l’arrivo di Stefano Sturaro.

Taranto, doppio innesto in vista: Miceli e Tascone pronti a legarsi al club rossoblù.

Audace Cerignola, ufficiale il rinnovo di Giuseppe Coccia fino al 2025.

Foggia, tutto fatto per le cessioni di Frigerio, Beretta e Dalmasso al Lecco. I tre calciatori approderanno in Serie B.

Potenza, in arrivo il centrocampista classe 2003 Francesco Maisto dall’Avellino.

Picerno, ufficiale il rinnovo di Andrea Gallo.

Brindisi: ufficiale l’innesto del difensore Niccolò Bagatti, che approda in biancazzurro in prestito dal Novara. Sembra invece vicino l’addio del portiere Albertazzi, che piace al Sorrento. Il Pontedera, invece, sarebbe finito sulle tracce di Ganz.

Virtus Francavilla, è fatta per Vincenzo Garofalo, il centrocampista ex Foggia arriva dal Brescia. Nelle ultime ore si era registrato anche l’interesse del club rossonero. Si valitano inoltre i profili di Casarini e Ardizzone, ma piace anche Agostinelli.

Audace Cerignola, arrivano conferme sull’interesse per Andrea Cittadino del Latina, occhi puntati anche su Tommaso Fantacci del Monterosi. Sirene dalla B (Ascoli e Cittadella) per D’Ausilio, al momento però nulla di concreto. Sull’esterno c’è l’Avellino.

Foggia, l’obiettivo per la porta è Jacopo Furlan del Perugia. La Virtus Entella spinge per Garattoni ma i rossoneri chiedono in cambio Simone Tascone, il centrocampista è però un obiettivo del Taranto.

Lecce, ufficiale l’innesto del laterale offensivo Santiago Pierotti. L’attaccante argentino arriva dal Colòn.

Tre club di Serie A sulle tracce di Federico Macca, centrocampista classe 2003 della Virtus Francavilla. QUI PER APPROFONDIRE.

LUNEDI’ 15 GENNAIO

Foggia, colpo a sorpresa. Ufficiale l’arrivo di Emanuele Santaniello dal Monopoli.

Giuseppe D’Agostino, ala sinistra classe 2003, è pronto a lasciare il Monopoli, sul calciatore c’è il Picerno.

Audace Cerignola, per Sosa è sempre corsa a due tra Monopoli e Virtus Francavilla

Brindisi, Francesco Lamazza è il nuovo direttore sportivo.

Virtus Francavilla, si pensa ad un cambio in porta. Forte sul mercato e piace Paolo Branduani del Crotone.

Taranto, il Catanzaro fa sul serio per Matias Antonini. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con l’entourage del giocatore.

Taranto, De Marchi atteso in città per la firma.

GIOVEDI’ 10 GENNAIO

Monopoli, ufficiale l’acquisto a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004 Mattia Vitale. Il giocatore arriva dalla Sampdoria e ha disputato la prima parte di stagione con il Cerignola.

Taranto, ufficiale l’acquisto del difensore classe 2000 Christian Travaglini.

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO

Audace Cerignola, è fatta per l’arrivo di Luis Gustavo Teixiera de Barros Domingues, difensore brasiliano classe 2005 proveniente dall’Esporte Clube Lemense.

Interesse da parte di Foggia, Taranto, Lucchese e Novara per il classe 2002 Vincenzo Ciriello. In questi 6 mesi ha giocato in prestito al Picerno.

Foggia, ufficiale l’acquisto dell’attaccante classe 2000 Millico.

Monopoli, ufficiale l’arrivo in prestito fino al 30 giugno 2024 del portiere classe 2001 Ludovico Gelmi dall’Atalanta.

MARTEDI’ 9 GENNAIO

Monopoli, innesto fra i pali: in arrivo dall’Atalanta il portiere classe 2001 Ludovico Gelmi

Monopoli, in dirittura d’arrivo la trattativa per Mattia Vitale. Il centrocampista classe 2004, ex Catania e di proprietà della Sampdoria, ha vestito la maglia del Cerignola nella prima parte di stagione.

Fasano, ufficiale l’innesto del difensore classe 2005 Mattia Tessitore.

Foggia, l’attaccante Diego Peralta verso Catania.

Potenza, ufficiale: Pasquale Riccardi si trasferisce in prestito al Sorrento.

Virtus Francavilla, ufficiale la rescissione con Sergio Yakubiv. Il difensore ripartirà dalla Serie D e dal Sant’Agata.

Bari, Yayah Kallon è atterrato nel capoluogo. Si unirà al gruppo tra oggi e domani.

Virtus Francavilla, piace Mirko Gori della Triestina. Sulle sue tracce c’è anche il Novara.

Bari, Gianluca Frabotta vicino al rientro al prestito alla Juve che lo girerà al Cosenza.

Monopoli, la società resiste per Starita. Idea Grandolfo per l’attacco.

LUNEDI’ 8 GENNAIO

Picerno, ufficiale l’arrivo di Albertini dal Brindisi

Bari, ufficiale la cessione di Ahmetaj alla Recanatese

Brindisi, oggi si chiude per il difensore Marco Calderoni: il difensore è sotto contratto con la Fermana

Avellino, piace l’attaccante del Monopoli Ernesto Starita

Brindisi, Albertini saluta, chiuso l’accordo con il Picerno.

Potenza, in arrivo Tommaso Cucchietti dal Foggia. Per il portiere, classe 1998, contratto fino a giugno 2025.

Turris, trattativa chiusa per Giuseppe Nicolao. Al terzino sinistro, classe 1994, un anno e mezzo di contratto. Arriva dal Brindisi, dove quest’anno ha collezionato 13 presenze, 1 gol e 1 assist.

DOMENICA 7 GENNAIO

Taranto, sondaggio per Tommaso Fumagalli della Giana Erminio. L’attaccante ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ha già segnato 12 gol in campionato.

Brindisi, vicina la risoluzione del centrocampista Davide Petrucci.

Brindisi, Marcello Trotta ha firmato. Contratto di un anno e mezzo per l’ex Frosinone.

VENERDI’ 5 GENNAIO

Savio Piarulli a un passo dal Martina: l’ex giocatore di Bitonto e Monopoli approderà alla corte di mister Pizzulli.

Mattia Latagliata è un nuovo centrocampista del Nardò: il centrocampista arriva dalla Virtus Francavilla.

Casarano, si chiude per Mauro Marconato.

Un gradito ritorno per il Manfredonia. Il terzino Benito Cicerelli torna in biancoceleste dopo l’esperienza in Eccellenza con il San Marco.

Nicolò Della Pina potrebbe presto lasciare Matera. Sul portiere classe 2003 c’è forte il Nardò.

La Team Altamura ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Pellegrini, difensore classe 2004 cresciuto nelle giovanili di Roma e Lazio, che ha collezionato 10 presenze con la maglia del Matera in questo inizio di stagione.

Tiziano Prinari lascia Fasano. Il centrocampista ex Nardò e Casarano ha rescisso dopo 7 partite con i biancazzurri. Il calciatore è in arrivo a Bitonto.

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

Taranto, si insegue il sogno Filippo Falco, in uscita dalla Stella Rossa. Trattativa molto complicata per il contratto importante del calciatore.

Mauro Marconato rescinde con il Barletta. Il centrocampista argentino è ormai in chiusura con il Casarano.

Fiorenzuola su Felice D’Amico. Il trequartista, classe 2000, è attualmente di proprietà dell’Avellino.

Brindisi, quasi tutto fatto per Marcello Trotta.

Brindisi, in chiusura Tommaso Merletti. Il difensore, classe 2001, nella prima parte della stagione ha collezionato 13 presenze con la Lucchese.

Brindisi, in chiusura la trattativa con Moses Odjer. Per il centrocampista ghanese, di proprietà del Foggia, un anno e mezzo di contratto.

Virtus Francavilla, accordo raggiunto per l’acquisizione a titolo definitivo di Andrea Gasbarro. Il difensore classe 1995 nella prima parte della stagione ha indossato la maglia della Fermana.

Monopoli, ufficiale l’arrivo di Luca Barlocco dalla Virtus Entella.

Brindisi, nel mirino Marcello Trotta. L’attaccante classe 1992 si è svincolato dalla Pistoiese.

Virtus Francavilla, ufficiale l’arrivo a titolo definitivo di Gabriele Ingrosso. Il difensore classe 2000 arriva dal Nardò.

Taranto, sondaggio per l’attaccante Michele Vano del Monterosi.

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

Monopoli, è il giorno del ritorno di Nicola Bizzotto. Il calciatore è atteso in mattinata in città.

Brindisi, saluta anche Federico Moretti. L’attaccante è pronto a tornare ad Ancona.

MARTEDI’ 2 GENNAIO

Cerignola, interesse in difesa per Fabio Delvino del Matera. Mattia Vitale potrebbe concludere anticipatamente il prestito per rientrare alla Sampdoria.

Cerignola, risoluzione con il centrocampista classe 2002 Manuel Botta: il ragazzo è pronto ad una nuova avventura negli USA. Bruno Prati torna alla Fiorentina, il difensore classe 2004 rientra ai viola dal prestito per poi passare al Grosseto. In entrata piacciono Cittadino, Di Livio e Riccardi del Latina, piste però momentaneamente complicate da percorrere.

Matera, rinforzo fra i pali: in arrivo il portiere classe 2004 Clemente Tartaro. L’estremo difensore 19enne arriva dal Benevento dopo una breve esperienza in prestito a Trapani.

Bari, rilancio in extremis per Karlo Lulic: sorpassato il Sudtirol. Pronto un contratto di tre anni e mezzo per il centrocampista croato del Frosinone. In uscita Filippo Faggi, destinato al Rimini.

Monopoli, è il giorno di Alessandro Arioli, attaccante classe 2003 del Cosenza. Il club biancoverde avrebbe superato la concorrenza del Messina.

Lecce su Bartosz Slisz mediano di quantità del Legia Varsavia.

Virtus Francavilla e Pescara su Felice D’Amico dell’Avellino. Il trequartista, classe 2000, ha collezionato tre presenze con i campani nella prima metà di stagione.

Catania, rilancio per Nana Welbeck, che si avvicina. Per il centrocampista ghanese, classe 1994, sarebbe un ritorno in rossazzurro, in cui ha già collezionato 54 presenze fra il 2019 e il 2021.

Ancona, fatta per l’arrivo del centrocampista classe 1996 Mario Prezioso dal Potenza. Il giocatore ha già vestito la maglia biancorossa nella stagione 2022/2023.

Foggia, c’è il ritorno di Tommaso Coletti: l’ex bandiera rossonera entrerà a far parte dello staff tecnico di Olivieri.

Juve Stabia, in chiusura l’arrivo di Nicola Mosti. Il centrocampista offensivo classe ’98 è reduce dalla prima parte di stagione in prestito alla Virtus Entella dal Modena.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Picerno, interesse per Albertini, esterno destro classe ’94 del Brindisi.

Monopoli, concorrenza al Messina per Arioli del Cosenza, attaccante under classe 2003.

Ancona, fatta per Federico Moretti del Brindisi: ritorna in biancorosso dopo un solo anno. Manca solo la firma.

Monopoli, interesse per il 29enne Giuseppe Nicolao del Brindisi: il suo contratto scadrà nel 2024.

Messina, ufficiale: risolti i contratti del difensore Matteo Darini e dell’attaccante Andrea Zammit

Doppio arrivo in casa Gallipoli, ufficiali gli arrivi di Gaetano Mancino (esterno classe 2001) e Lorenzo Colazzo (centrocampista classe 2005).

Dopo Basanisi, il Barletta annuncia anche l’attaccante classe 2001 Giuseppe La Monica, ex Taranto, Giugliano e Pistoiese: è ufficiale.

Gallipoli, ufficiale la risoluzione contrattuale con l’attaccante classe 2002 Samuele Oltremarini. Quest’ultimo, in questa stagione, ha realizzato 1 gol e 1 assist in 6 partite giocate.

SABATO 30 DICEMBRE

Virtus Francavilla e Sorrento sul 2004 Riccardo Costa del Brindisi.

Il Barletta ha ufficializzato Andrea Basanisi, centrocampista che arriva dalla Nocerina.

Brindisi, Crocefisso Cancelli potrebbe salutare: la Fidelis Andria è in pole per il centrocampista

Barletta, sempre più vicino l’ingaggio di Giuseppe La Monica. L’attaccante classe 2001 si è già liberato dalla Pistoiese.

Il Brindisi ha raggiunto l’accordo per la risoluzione con Cristian Galano, l’ex Bari torna così sul mercato. Possibile risoluzione anche per Albertini, Moretti, Costa e Nicolao.

Barletta, ad un passo l’accordo con Andrea Basanisi della Nocerina.

VENERDI’ 29 DICEMBRE

Manduria, trattativa in stato avanzato per riportare l’attaccante classe 2004 Giuseppe Nestola in Eccellenza. Il centravanti 19enne è pronto a lasciare il Gallipoli per ritrovare mister Salvadore.

Picerno, trattativa inoltrata per la cessione di Antonio De Cristofaro all’Avellino. Il tecnico irpino Michele Pazienza ha già allenato il centrocampista classe 2000 a Cerignola nella stagione 2020/2021 in Serie D. Parti vicine all’accordo.

Foggia, piace Nana Welbeck del Catanzaro. Zero presenze stagionali per il classe ’94 ghanese.

Martina, c’è l’accordo con Emmanuele Tedesco. Il calciatore deve ora liberarsi dal Bitonto.

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE

Potenza, Mario Prezioso verso il ritorno in prestito all’Ancona.

Virtus Francavilla, piace un attaccante del Lecco. QUI PER SAPERNE DI PIU’

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Messina, sempre più vicino vicino Salvatore La Vardera del Cosenza. Si tratta per un prestito

Monopoli su Faggi, centrocampista classe 2003 del Bari

Anche l’Ancona su Moretti del Brindisi

Avellino su Garattoni del Foggia anche se il club pugliese non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale per il calciatore.

LUNEDI’ 25 DICEMBRE

Fidelis Andria scatenata sul mercato: sondaggio per Fall del Brindisi.

Il Nardò e la Virtus Francavilla sono in costante contatto per intavolare un importante trattativa di mercato. Gabriele Ingrosso, terzino sinistro classe 2000, potrebbe tornare a Francavilla in cambio di Elimelech Enyan, centrocampista con un passato al Chievo Verona, e del giovane Mattia Latagliata che al momento è tra gli under più richiesti in Serie D.

Andria, Casarano e Altamura sul classe 2005 dell’Angri, Simone Ascione. Il club, non vorrebbe rinunciare al ragazzo che lascerebbe partire solo nel caso di offerte irrinunciabili.

Gennaro Acampora è vicino all’Angri. Il classe 1989 arriverebbe dal Bitonto.

DOMENICA 24 DICEMBRE

Fidelis Andria, ufficiale Michele Ferrara: il difensore ex Catania arriva dal Messina in Serie C. Insieme a lui firmano anche Giovanni Dragà e Amedeo Silvestri.

SABATO 22 DICEMBRE

Serie D/H: L’ex Brindisi e Taranto Nicola Dionisio sarà il nuovo ds della Palmese, accordo raggiunto in giornata.

Serie C/C: Accordo raggiunto tra il Monopoli e Roberto Taurino. L’ex Monterosi è pronto a firmare con i biancoverdi.

Serie D/H: Opoola, non solo Team Altamura: sul giocatore anche il Casarano.

Serie D: L’attaccante ex Virtus Francavilla Danilo Alessandro lascia la Sambenedettese. L’ex Lumezzane a breve potrebbe rescindere con il club.

Serie D/H: Due arrivi under in casa Bitonto: ecco i 2005 Giuseppe Mollica dal Matera e Luca Ciannamea dal Nardò.

Serie D/H: Michele Ferrara, rescinde ufficialmente il suo contratto con l’Acr Messina. Il centrale classe 1993 ex Catania e Monopoli, ha firmato con la Fidelis Andria.

VENERDÍ 22 DICEMBRE

Serie D/H: Fasano, vicino il ritorno del fantasista Ezequiel Melillo, che quest’anno ha vestito le maglie di Nardò e San Marzano.

Serie D/H: La Fidelis Andria tratta con il Messina il difensore Michele Ferrara, che sta trovando poco spazio in Sicilia in quest’inizio di stagione. Il difensore, originario della Bat, si avvicinerebbe a casa.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Serie C/C: Monopoli, proseguono le consultazioni per il post-Tomei: al momento è corsa a tre fra Taurino, Calabro e Giuseppe Raffaele.

Serie D/H: Il Gallipoli vicino all’acquisto di Francesco Esposito, esterno classe 2005 del Legnano.

Serie D/H: Marilungo-Gallipoli, trattativa per ora congelata. Dopo il sondaggio iniziale, i pugliesi non hanno affondando per concludere il trasferimento. Le parti torneranno a parlare dopo Natale.

Serie D/H: Fasano e Bitonto sulle tracce di Ezequiel Melillo in uscita dal San Marzano.

Serie C/C: Panchina Potenza, proseguono i colloqui con Marchionni. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva.

Tentativo della Cavese per Addae del Nardò, ma per i pugliesi è incedibile. Stragapede, invece, è vicino alla cessione al Bitonto che dovrebbe chiudere oggi il tutto.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Serie D/H: Il Gallipoli vicino all’acquisto di Francesco Esposito, esterno classe 2005 del Legnano.

Serie D/H: Damian Salto, dopo il probabile addio alla Pistoiese, è già corteggiato da diversi club. Barletta, Livorno e Aglianese, infatti, sono fortemente interessate a lui.

Serie D/H: Alberto Spina è un nuovo giocatore del Santa Maria Cilento. Dopo la nostra anticipazione, infatti, il portiere classe 2003 scuola Napoli è stato ufficializzato dal club del girone H di Serie D.

9.00 – Francesco Di Piedi sarà presto un nuovo attaccante della Nuova Igea Virtus, classe 2003: nella prima parte di stagione 14 presenze e 3 reti al Progresso, nel girone D di Serie D.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE

Serie D/H: Barletta, rescinde Guido Marilungo. Non sono escluse ulteriori uscite eccellenti in casa biancorossa.

Serie D/H: Stragapede potrebbe lasciare a breve il Nardò, destinazione Bitonto per il calciatore attualmente in forza ai granata.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Serie C/C, Taranto: il Brescia offre 300 mila euro per Antonini – Sirene dalla Serie B per il 25enne Matias Antonini. Su uno dei gioielli del Taranto è piombato forte il Brescia di Cellino, pronto a mettere sul piatto 300 mila euro per accaparrarsi già a gennaio il difensore centrale brasiliano. Il Taranto non ha posto il veto alla cessione, ma vorrebbe riparlarne a giugno permettendo al calciatore di Porto Alegre di terminare la stagione in riva allo Ionio. In questo campionato, Antonini ha già segnato 4 reti in 16 presenze.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Serie D/H, Fidelis Andria, rescinde Burzio. Il giocatore è già a Termoli, dove firmerà assieme all’ex Gravina Lorenzo Longo.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

Serie D/H, Fidelis Andria, affondo deciso per Amedeo Silvestri del Barletta.

Serie D/H, Gallipoli Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo Daniel Muñoz, attaccante classe 1996 ex Ugento e Manduria.

Serie D/H, Gallipoli, ufficiale l’arrivo di Vangelis Pissas, centrocampista greco classe 1999.

Serie D/H, Molfetta, ufficiale l’arrivo di Gerard Artigas, attaccante classe 1995 ex Gallipoli.

Serie D/H, Gallipoli, altro annuncio nel giro di pochi minuti: ufficiale l’arrivo di Davide Monteleone, difensore ex Ternana, Padova, Sant’Agata e Gioiese.

Serie D/H, Santa Maria Cilento: come anticipato dalla nostra redazione, è ufficiale l’arrivo di Giuseppe Tedesco. L’attaccante ha disputato la prima parte di stagione con il Prato.

Serie D/H, Il Fasano ufficializza l’acquisto dell’attaccante Mattia Persano. Classe 1996 Persano può vantare 61 apparizioni e 15 gol in Serie D. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Santa Maria del Cilento.

Serie D/H, Il Bitonto sarebbe interessato aLuca Stragapede, centrocampista classe 2004 del Nardò ex Ascoli e Bari.

Salta il trasferimento dell’ex Virtus Francavilla Richard Martin Lugo Martinez alla Vastese. Il calciatore non ha superato i test medici.

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

Serie D/H, Ciro Ginestra non è più l’allenatore del Barletta – Nella giornata di martedì 12 dicembre, il tecnico ha rassegnato le dimissioni insieme al vice Gennaro Dimaio. “La Società ne ha preso atto accettandole e risolvendo entrambi i contratti”, si legge in una nota del club biancorosso che “augura a Ciro e Gennaro le migliori fortune, ringrazia entrambi per l’impegno e l’attaccamento mostrato in questi mesi in biancorosso”. In attesa della nuova guida tecnica, le sedute di allenamento saranno guidate da Cristian Carbone, allenatore della Juniores del Barletta.

Serie D/H, Il Matera ufficializza l’acquisto di Ivan De Nova, difensore spagnolo classe ’96. Ha iniziato questo campionato a Gallipoli, ma nella sua carriera ha anche disputato i preliminari di Champions League, quando giocava in Andorra, e di Conference League.

Serie D/H, il Martina ufficializza Battimelli – Il Martina ha perfezionato il tesseramento dell’attaccante Giuseppe Battimelli, classe 2005. La giovane punta, ex settore giovanile di Crotone, Picerno, Taranto e Foggia, nella prima parte della stagione ha militato nelle file dell’Altamura. Vanta una presenza in Serie C con la maglia del Foggia nella scorsa stagione. Un’arma in più a disposizione per Pizzulli che potrà fare affidamento su un attaccante di prospettiva.

Serie D/H, Il Fasano ha individuato il suo nuovo attaccante. Si tratta di Mattia Persano che nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Santa Maria Cilento.

SABATO 9 DICEMBRE 2023

Serie D/H, Casarano: in arrivo un centrocampista greco – Colpo importante in arrivo per il Casarano. La società del Presidente Maci è ad un passo dall’ingaggio del centrocampista Vasilio Emmanouil del San Marzano. Classe 1993, di nazionalità greca, Emmanouil lo scorso anno è stato grande protagonista con la maglia del Lamezia Terme: punto ferpo della squadra calabrese, ha totalizzato 38 presenze e 1 gol nella scorsa stagione tra regular season, play-off e Coppa Italia di Serie D. In Italia ha indossato anche le maglie di Castrovillari, Polisportiva Santa Maria e Giugliano.

Serie D/H, la Fidelis Andria ufficializza Piccioni – La Fidelis Andria 2018 comunica il trasferimento in maglia biancazzurra dell’attaccante classe 1991 Gianmarco Piccioni proveniente dalla Nocerina. L’atleta nativo di San Benedetto del Tronto è stato protagonista nella scorsa stagione per la prima volta nel girone H con 16 reti in 28 presenze con la maglia del Matera. Ma nella sua lunga carriera ha collezionato oltre 100 presenze tra i professionisti in Italia girando il mondo nelle massime serie di Romania, Malta e Bulgaria segnando anche una rete nelle due presenze con la maglia del Politehnica Iasi nelle qualificazioni per l’Europa League. Un attaccante strutturato fisicamente che sarà già a disposizione del tecnico Pasquale de Candia per la trasferta di Manfredonia. Un grande WelcHome a Gianmarco nella famiglia Fidelis

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023

Serie D/H: Gallipoli, in arrivo Munoz dal Manduria – Il Manduria hanno formalizzato la cessione di Daniel Munoz: l’attaccante spagnolo si appresta a firmare per il Gallipoli. È la seconda cessione del mercato invernale per il Manduria dopo quella di Daniel Espinar al Bitonto.

Eccellenza/B: il Manduria rafforza il centrocampo. Arrivo Max Marsili, 36enne centrocampista che aveva rescisso qualche giorno fa con il Barletta. Un giocatore di esperienza che conta più di 150 presenze con il Taranto tra Serie C e Serie D e un gettone in Serie A con la Roma.

Eccellenza/B: il Ginosa ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Ibrahima Thiam. Nella prima parte di stagione ha militato nelle file del Real Siti. Thiam ha già debuttato domenica scorsa a Massafra. Classe 2000 di origini guineane, nonostante la giovane età vanta già esperienze nella C francese con il Longueau, con cui ha collezionato 14 presenze e due gol. Cresciuto nell’Evreux e nell’Amiens, in Francia ha giocato anche con l’Amiens B e il Beauvais. Si rinforza ulteriormente il reparto offensivo della squadra biancoazzurra dopo l’ingaggio di Jonathan Vapore.

Serie D/H: Alfredo Varsi firmerà con la Fidelis Andria. L’esterno offensivo napoletano, già sugli spalti del Degli Ulivi nel match di domenica scorsa tra i biancazzurri e il Matera, incontrerà in mattinata il club federiciano.

Serie D/H: la Gelbison annuncia la rescissione consensuale con Vincenzo Camilleri. Il centrale difensivo tornerà al Barletta a dieci anni dalla prima esperienza in biancorosso.

Serie D/H:Il Termoli sulle tracce di Pablo Burzio della Fidelis Andria e Lorenzo Longo del Gravina.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Serie D/H: Alfredo Varsi nel mirino della Fidelis Andria. Domani l’incontro decisivo.

Serie D/H: Il Casarano sonda il difensore Benvenga del Gallipoli.

Serie D/H: il Barletta ha mostrato interesse per Riccardo D’Angelo centrocampista 2004 del San Sepolcro.

Serie D/H: Jeremias Nunez dall’Igea Virtus è in arrivo a Casarano. Accordo chiuso in serata con il talentuoso classe 2005.

20.20 – Secondo quanto raccolto da SerieD24.com, il Barletta ha mostrato interesse per Riccardo D’Angelo centrocampista 2004 del San Sepolcro

Serie D/H: Il Gravina chiude per Gioele Deiana Testoni, centrocampista classe 2003 proveniente dalla Sancataldese.

Serie C/C, Taranto: dietrofront su Keita – QUI per approfondire.

Serie C/C, Brindisi: Valentini spiega i motivi del suo addio – Dopo l’annuncio della separazione, Pierluigi Valentini ha salutato il Brindisi e la città di Brindisi attraverso una conferenza stampa. L’ormai ex direttore generale ha spiegato i motivi che lo hanno portato a separarsi dal club del Presidente Daniele Arigliano. QUI per approfondire.

Serie D/H: Gioele Deiana Testoni è un calciatore del Gravina – Estroso centrocampista offensivo classe 2003, arriva dalla Sancataldese club impegnato nel Girone I del campionato di Serie D. Nato ad Alghero, Deiana Testoni è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e in passato ha indossato le maglie di Muravera, Asti e Imperia, fino all’esperienza nella stagione 2022-2023 e in quella attuale con il team rossoverde, dove è stato allenato dal tecnico gialloblù Pietro Infantino. Deiana Testoni ha già svolto il primo allenamento al Vicino ed è a disposizione per la sfida di domenica all’”Antonucci” di Bitetto con il Bitonto.

Serie D/H, il Gallipoli ufficializza Souleye Thiam – Cresciuto calcisticamente nelle Giovanili dell’Athletic Club Albaro, il terzino destro senegalese, classe 2002, ha firmato con il club jonico un contratto fino al 30 giugno 2024, e ha già effettuato il primo allenamento con i suoi nuovi compagni agli ordini di mister Cavallaro.

Serie D/H, Luka Ankovic è il nuovo attaccante del Rotonda – Operazione lampo condotta grazie all’ausilio dell’agenzia G C Calcio & Sport Management e alla disponibilità della dirigenza del precedente club del calciatore croato classe 1996, l’Atletico Uri. Ankovic, subito dopo l’ultima partita giocata dalla squadra sarda domenica scorsa, si è trasferito alla corte di Pagana. Ora il Rotonda può vantare un parco attaccanti di notevole spessore per la categoria con la non velata ambizione di scalare nuove posizioni nella classifica del Girone H della Serie D.

Serie C/C: Potenza, dopo l’esonero di Lerda rescinde Raffaele – Dopo l’esonero di Franco Lerda, all’indomani della sconfitta casalinga con il Taranto, il Potenza aveva deciso di richiamare in panchina Giuseppe Raffaele. QUI per approfondire.

Serie C/C: Brindisi, ufficiale la risoluzione col dg Valentini – Attraverso una nota, il Brindisi ha comunicato di aver trovato l’accordo per la consensuale rescissione contrattuale con il dg Pierluigi Valentini. “Il club biancazzurro desidera ringraziare Valentini per l’impegno e la dedizione profusi nel periodo di collaborazione che ha visto il sodalizio adriatico tornare nel Calcio professionistico dopo oltre trent’anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota.

Eccellenza/B: Il Manduria tenta il colpo Marsili – Max Marsili potrebbe ripartire dal campionato di Eccellenza. Nelle ultime ore, infatti, l’esperto centrocampista ha risolto il rapporto con il Barletta e ha ricevuto un’offerta importante dal Manduria.

Serie D/H, ufficiale: Altamura ingaggia Mobilio – Team Altamura comunica che Andrea Addiego Mobilio è un nuovo calciatore biancorosso. Attaccante esterno classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e tanti anni di esperienza in D e Lega pro. Ultimo anno e mezzo nel Prato in D dove ha realizzato un totale di 17 gol e 9 assist. Un grande rinforzo per la linea offensiva del nostro Team. Andrea da oggi si aggrega al gruppo squadra ed è già a disposizione di Mister Giacomarro.

Serie D/H: Casarano, è tempo di addii – Il Casarano ha comunicato, tramite una nota ufficiale, di aver rescisso i contratti dei calciatori Ramos Da Silva e Lindon Ajeti. Contestualmente è stato anche ceduto al Gallipoli il difensore senegalese Souleye Thiam. Nelle prossime ore potrebbe salutare anche Rafa Munoz, destinato a diventare un nuovo calciatore del San Marzano.

Eccellenza/A: Rinforzo in attacco per la Polimnia Polignano – Il club barese si assicura Gennaro Manzari. Nato a Bari il 6 novembre 1985, l’esperto attaccante aveva iniziato la stagione con la Virtus Mola. QUI per approfondire.

