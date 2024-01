Taranto, l’esterno destro può arrivare dal Vicenza

Il Taranto inizia a scaldare i motori in chiave mercato. Dopo gli acquisti di Travaglini, De Marchi e Miceli, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato anche l’arrivo di Federico Valietti, attualmente in forza al Lanerossi Vicenza, ma di proprietà del Genoa. Può giocare anche come braccetto di destra, ma il ruolo che predilige è quello di esterno. In questa stagione, Valietti ha totalizzato cinque presenze in maglia biancorossa. Alto 185 centimetri, il classe 99′ pare essere il rinforzo voluto da Eziolino Capuano per la corsia di destra. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se il futuro di Valietti si tingerà di rossoblù.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp