Cessione Antonini, Taranto e Catanzaro in pausa

La trattativa tra Taranto e Catanzaro per Matias Antonini è bloccata. Tra la domanda rossoblu e l’offerta giallorossa c’è ancora distanza. Il club calabrese resta fermo a 250mila euro per il cartellino più 100mila di bonus, ma per quelle cifre Massimo Giove non è disposto a cedere il suo gioiello. Ecco perché, al momento, la trattativa è arenata, ma non saltata. Potrebbe riaprirsi da un momento all’altro qualora il Catanzaro facesse un passo avanti.

Nel frattempo, il Taranto si è cautelato con l’ingaggio di Mirko Miceli e Antonini è tornato ad allenarsi dopo il riposo “forzato” di lunedì 15 gennaio. Nella serata di martedì 16 gennaio, il brasiliano ha anche presenziato, con Eziolino Capuano e il vice presidente Enzo Sapia, all’inaugurazione del Taranto Club Iacovone di Castellaneta. A questo punto, non è escluso possa essere regolarmente in campo al San Filippo con il Messina.

