Tascone, ora è corsa Taranto-Foggia: chi la spunterà?

Tutti pazzi per Simone Tascone, 26enne centrocampista in uscita dalla Virtus Entella. Il calciatore aveva già un accordo di massima con Eziolino Capuano, ma nelle ultime ore si è inserito prepotentemente il Foggia. Per chiudere la trattativa a proprio favore, i rossoneri hanno messo sul piatto Garattoni, gradito al club ligure. Se da Foggia danno ormai in dirittura d’arrivo lo scambio, bisogna comunque fare i conti con la volontà di Simone Tascone, il quale vorrebbe rispettare la parola data allo stesso Capuano. Sul calciatore c’è da registrare anche l’interesse della Turris e, soprattutto, del Monopoli, che potrebbe anche ”pagare” il cartellino avendo a disposizione il tesoretto guadagnato con la cessione di Starita al Benevento e dopo essersi alleggerito dell’ingaggio di Santaniello, passato proprio al Foggia.

