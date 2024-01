Potenza, Salvatore Monaco verso Catania

Nonostante i 7 acquisti ufficializzati fino a questo momento, la società rossazzurra sembra non volersi fermare. Il club siciliano, infatti, ha fatto un sondaggio per Salvatore Monaco, difensore del Potenza. Il classe 1992 in questa prima parte di stagione ha giocato 6 presenze con la maglia rossoblù. La sua ultima presenza in campionato risale al 13 novembre, contro il Picerno.

Salvatore, inoltre, è il figlio di Gennaro Monaco, ex calciatore che ha vestito proprio la maglia del Catania nel 1998-99 e dal 2001 al 2004, per un totale di 50 presenze e 3 gol messi a referto.

