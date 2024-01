Taranto, Miceli: ‘Spero di ripagare la fiducia di Capuano’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Prime parole da calciatore del Taranto per Mirko Miceli, trentaduenne difensore proveniente dalla Turris: “Ho vissuto mesi particolari ma sono qui per rimettermi in gioco. Ringrazio mister Capuano per avermi voluto alla sua corte e spero di ripagare la sua fiducia e quella dei tifosi. Ho tanta fame, voglio fare bene in una piazza importante come quella di Taranto e spero di dare il mio contributo”, ha dichiarato ad Antenna Sud.

Miceli è un difensore centrale con un discreto senso del gol, come ammesso dall’ex Virtus Francavilla in un’intervista rilasciata ai microfoni di Antenna Sud: “Nella mia carriera ho segnato 16 reti e spero di farne altri grazie alla bravura di mister Capuano nei calci piazzati. Sicuramente ne vedremo delle belle, questo girone è molto equilibrato e sarà dura fino alla fin

