Potenza, dopo l’esonero di Lerda rescinde Raffaele

Dopo l’esonero di Franco Lerda, all’indomani della sconfitta casalinga con il Taranto, il Potenza aveva deciso di richiamare in panchina Giuseppe Raffaele, già sotto contratto per la stagione 2023/24. Dopo una serie di confronti, caratterizzati da massima cordialità e rispetto, e la condivisione di tutti i termini contrattuali e dei programmi sportivi, sono sorte improvvise problematiche personali che hanno costretto il tecnico a rinunciare, con grande rammarico, all’offerta ricevuta.

“Ringrazio la proprietà e la piazza per l’affetto e la stima dimostratami in queste ore – ha dichiarato Giuseppe Raffaele -. Ringrazio il presidente Macchia per la vicinanza e l’umanità dimostrata in un momento così delicato, il direttore Varrà, con il quale avevo già condiviso i nuovi programmi sportivi e al quale mi lega un rapporto di stima professionale. Spero che questo non sia un addio, ma un arrivederci. Potenza è una piazza che porto sempre nel cuore, nella quale ho provato emozioni indelebili, condivise con tifosi che, fin dal primo giorno, mi hanno fatto sentire a casa. Sarò sempre un vostro tifoso, forza Potenza”.

“Nonostante il dispiacere per la rinuncia di Raffaele e per la conseguente risoluzione consensuale, la società sta lavorando per dare seguito ai programmi sportivi attraverso l’individuazione delle soluzioni più congeniali e utili al superamento di questa fase”, ha spiegato il presidente Macchia.

