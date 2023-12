Potenza, il ritorno di Raffaele potrebbe saltare

Non si escludono colpi di scena nella telenovela relativa alla panchina del Potenza. Sembrava questione di ore e invece al momento è congelato il ritorno di Giuseppe Raffaele al Potenza. L’allenatore, autore di una salvezza sofferta conquistata con grandi meriti nella scorsa stagione, è ancora sotto contratto con il club e aveva accettato di tornare. Raffaele era già in città pronto a condurre il primo allenamento, ma ancora l’intesa tra le parti non è stata trovata. Si attendono sviluppi nelle prossime ore in casa Potenza per quanto riguarda il nuovo allenatore.

