Brindisi, arriva Tano Bonnin in difesa

Arrivo d’esperienza per il Brindisi del presidente Arigliano. Nella tarda serata di ieri, come anticipato da Antenna Sud, è atterrato in città direttamente dalla Spagna Tano Bonnin, difensore centrale classe 1990. Il calciatore, svincolato dopo l’ultima esperienza al Linares, firmerà oggi il contratto che lo legherà al club biancazzurro. 4 presenze in Primera Federacion e 1 in Coppa del Re negli ultimi 6 mesi per Bonnin, che ritorna in Italia dopo la stagione alla Vibonese in Serie D nel 2022/2023. 32 presenze e 1 rete con la maglia rossoblù per lui.

