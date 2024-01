Il Foggia raddoppia i “Rolando”: non solo Gabriele, ecco anche Mattia

Il Foggia potrebbe raddoppiare sui “Rolando”. Non solo Gabriele, centrocampista di destra svincolato ex Catanzaro e Bari, ma anche Mattia. L’esterno d’attacco ex Monopoli, attualmente in forza al Renate, arriverebbe con la formula del prestito. Per lui 16 presenze e 2 reti nella prima parte di stagione con la formazione lombarda. Lo scorso anno ha collezionato 33 presenze, 2 reti e 3 assist con la maglia del Monopoli.

