Il Casarano fa chiarezza: “Nessun esonero, Laterza è il nostro allenatore”

Al fine di fare chiarezza la società precisa quanto appresso: “Nessun provvedimento di esonero nei confronti di mister Giuseppe Laterza è stato mai adottato. Mister Laterza, pertanto, è regolarmente il tecnico del Casarano. Si precisa altresì che nella giornata di lunedì la società ha avuto un lungo confronto con tutti i calciatori della rosa i quali hanno assunto la responsabilità del momento negativo. Dal confronto è scaturita la volontà della squadra di riscattarsi in pieno già da domenica dalle ultime negative prestazioni. A tutti è stato ribadito di abbandonare la squadra qualora non trovassero più motivazioni e stimoli per proseguire. Tanto era doveroso sottolineare, al fine di evitare strumentali destabilizzazioni”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author