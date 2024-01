Taranto, risolto il prestito di Heinz

La società Taranto Football Club 1917 comunica di aver definito con il Südtirol, la risoluzione della cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Jonas Heinz.

Il club rossoblù ringrazia Jonas per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

