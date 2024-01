Macca piace in Serie A, la Virtus prova a trattenerlo: le formule e le ipotesi

Federico Macca piace davvero a tutti. Il centrocampista classe 2003 attualmente in forza alla Virtus Francavilla è finito nel mirino di Atalanta, Milan e Juventus. Il calciatore è di proprietà della Virtus Entella che lo aveva girato in prestito al club del presidente Antonio Magrì con opzione di riscatto per il Francavilla ed eventuale controriscatto per l’Entella fissato a 70.000 euro. Le opzioni a questo punto sono due: la prima, ed attualmente più probabile, è che Macca resti in Puglia fino al termine della stagione e a questo punto è facilmente ipotizzabile che poi i liguri esercitino il controriscatto, versando i 70.000 euro necessari, per poi rivenderlo e fare una congrua plusvalenza. La seconda: se uno dei club interessati, però, volesse chiudere subito l’operazione dovrebbe coinvolgere anche il Francavilla che, tuttavia, ha già fatto sapere che lo lascerebbe andare già a gennaio solo in caso di proposta davvero irrinunciabile (così come accaduto in passato con i casi Folorunsho e Nzola). In ogni caso, dunque, si tratterebbe dell’ennesima brillante operazione di mercato per il club di Antonio Magrì.

