Virtus Francavilla, tre gol dopo il 90′. Caccia ai rinforzi

FRANCAVILLA F.NA – Virtus Francavilla a +3 sull’ultimo posto, che vede appaiate Brindisi e Monterosi. Diciassette punti in 21 partite, media di 0,8 a gara. Numeri impietosi di un campionato che stenta a decollare per Monteagudo e compagni. Se sotto va registrata la rimonta del Monterosi, di fatto in scia dei biancazzurri con la missione aggancio, ora c’è bisogno di una sterzata di Artistico e compagni. Contro il Benevento incassato l’ennesimo gol nei secondi finali, quando la gara sembrava già in archivio: è il terzo nei minuti di recupero. Dal colpo di testa letale di Zonta nel derby col Taranto al tiro-cross beffa di Simonetti contro il Benevento, nel mezzo il rigore di Malcore contro il Cerignola. Ma più in generale sono 20 le reti subite da Forte nel secondo tempo, a testimonianza di come la squadra faccia fatica a dare continuità ai soliti approcci aggressivi della prima frazione di gioco Questione di mentalità? Subentra la paura? Domande a cui, dopo un girone e oltre, sembra ancora complicato rispondere.

Limiti oltre i quali questa Virtus non riesce proprio a spingersi. Mancano i gol dei centrocampisti, più attenzione e malizia dal reparto difensivo, e in avanti spesso si è dipendenti dalle giocate di Artistico. Ecco perché il mercato dovrà aggiungere, su richiesta di Occhiuzzi, anche temperamento ed esperienza. Ma c’è bisogno di fare in fretta, perché i giorni passano e gennaio è già a metà.

