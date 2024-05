Taranto, incendio in un negozio cinese al rione Tamburi

TARANTO – Improvviso e vasto incendio in un negozio cinese “Shanghai” al rione Tamburi di Taranto. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio del primo maggio. Pare che il fuoco si sia sviluppato dal tetto della struttura, le fiamme hanno provocato danni alla struttura , ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Una nube di fumo denso e di colore scuro e’ stata notata dai cittadini residenti nella zona, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con quattro squadre. I pompieri sono entrati in azione raggiungendo il tetto dell’edificio con le scale ed in breve tempo hanno domato il rogo. Detriti inceneriti sono finiti sulla merce esposta danneggiandola, i danni non sono stati ancora quantificati.

La situazione è poi tornata sotto controllo grazie all’operato dei Vigili del Fuoco che dovranno chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

Foto di Francesco Manfuso



