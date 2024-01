Lecce, ufficiale l’innesto del laterale offensivo argentino Santiago Pierotti

Adesso è ufficiale: Santiago Perotti è un uovo calciatore del Lecce. L’esterno d’attacco sudamericano classe 2001 è un nuovo calciatore del Lecce. Un rinforzo che arriva dall’Argentina, più nel dettaglio dall’Altetico Colòn, club fra le fila del quale il 22enne nativo di Pilàr ha realizzato 10 gol in 117 presenze. Sicuramente non tantissimi per un calciatore che non sbarca in giallorosso per vestire i panni di capocannoniere, bensì per rinforzare il pacchetto di ali offensive a disposizione di mister D’Aversa. Pierotti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 50.

