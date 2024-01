Foggia, Santaniello in avanti. Furlan per la porta, Entella su Garattoni

FOGGIA – Emanuele Santaniello è il nuovo attaccante del Foggia, il club rossonero punta sul classe ’90 per dare una sterzata al reparto offensivo, primo tassello che la dirigenza ha voluto rinforzare nella speranza di migliorare il trend negativo avuto nel girone d’andata. Santaniello arriva dai tre gol realizzati in tredici partite quest’anno al Monopoli, stagione iniziata in maniera tribolata dopo la mancata cessione estiva, ritardata appunto di sei mesi. Per lui la chance di ritrovare centralità in un progetto che ha bisogno, ora più che mai, di decollare come quello rossonero. Dall’alto dei suoi 30 gol in Serie C, tra Monopoli, Turris, Avellino e Picerno, Santaniello potrebbe diventare la punta di riferimento nel nuovo 4-2-3-1 di Coletti, facendo da staffetta con Tonin ma anche con la possibilità che quest’ultimo arretri nel tridente al fianco di Schenetti e Millico, senza dimenticare la versatilità di Embalo, a segno nella gara di Giugliano.

Il mercato in entrata non sembra finire qui, Jacopo Furlan è stato individuato dal club come prima scelta per difendere la porta attualmente affidata a Nobile. Trattativa, però, non ancora in via di definizione, per l’attuale secondo portiere del Perugia potrebbe ancora servire qualche giorno.

Tiene banco la questione Garattoni, uno dei calciatori più chiacchierati del momento. La Virtus Entella è forte su di lui, Gallo lo considera un pupillo ma il Foggia lo lascerebbe partire soltanto in cambio di Simone Tascone, centrocampista su cui attualmente è forte il Taranto dopo la cessione di Romano. Un intreccio di mercato interessante, per una seconda parte di gennaio che si prospetta più calda del previsto anche in Viale Ofanto.

