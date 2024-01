Virtus Francavilla, ufficiale: preso Agostinelli

Vittorio Alberto Agostinelli è un calciatore della Virtus Francavilla. Arriva in prestito dalla Fiorentina. Il giovane trequartista pugliese, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Bari, della Roma e successivamente in quello della Fiorentina: con maglia viola ha vinto per tre anni di fila la Coppa Italia Primavera e nel 2021/2022 la Supercoppa Primavera. Nella stagione successiva il passaggio in Serie B alla Reggina poi al Cosenza prima dell’approdo al Lecco in questa stagione. Il calciatore è disposizione di Roberto Occhiuzzi per la gara con il Foggia di venerdì 26 gennaio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author