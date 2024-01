Il Foggia volta pagina, ufficiale la risoluzione con Vacca

FOGGIA – Il Foggia volta definitivamente pagina e saluta anche Antonio Vacca. Era nell’aria, il centrocampista lascia il capoluogo dauno ad un anno dal suo ritorno e dopo aver collaborato con Tommaso Coletti alla guida tecnica della squadra. Il classe ’90 risolve ufficialmente il proprio contratto con il club rossonero a meno di 24 ore dall’esonero di Coletti. Evento inevitabile visto il ritorno in sella di Mirko Cudini.

Questo il comunicato della società: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Antonio Junior Vacca. Il club ringrazia Antonio per il grande ed intenso lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali“.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author