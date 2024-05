Arriva la garanzia dello Stato sulla futura vendita dell’ex Ilva. Tra le norme del dl Agricoltura messe a punto dal Mimit, spunta infatti anche una sorta di assicurazione sulla validità della cessione, a tutela del prossimo acquirente, contro un eventuale contenzioso legale da parte di Arcelor Mittal. La tutela dell’operazione è assoluta anche in caso di perdita della causa da parte dello Stato.

“Nel caso in cui la vendita è dichiarata nulla o annullata in conseguenza di vizi degli atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti dell’acquirente e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”, si legge nella bozza.

La stessa norma prevede anche la possibilità per l’acquirente di subentrare ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria nel contratto di affitto degli impianti posseduti dall’ex Ilva in as e di godere di un diritto di prelazione quando l’azienda non sarà più sotto sequestro.

“Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l’affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza”, è spiegato sempre nella bozza.

