Team Altamura, rallentamento in vetta: alle spalle si avvicina il Nardò

ALTAMURA – La capolista ha frenato e la lotta al vertice del Girone H è tornata più aperta che mai. La Team Altamura non riesce ad uscire dal loop dei segni “X”, per i murgiani tre pareggi consecutivi, contro Gelbison, Manfredonia e Palmese, che minano la fino a due settimane fa consolidata leadership del campionato.

Una flessione che ci sta dopo otto vittorie in nove gare, ma che inevitabilmente ridà linfa vitale ad un Nardò che dal rassicurante -6 di fine dicembre è tornato col fiato sul collo dei biancorossi, a soli 2 punti da una vetta dai primi scricchiolii. Vincere tutte le partite risulta impossibile, ma il calendario metteva a disposizione della squadra di Giacomarro una serie di impegni relativamente abbordabili in vista di un tour de force in cui, probabilmente, verranno decise le sorti della stagione.

La sfortuna ci ha messo del suo, l’Altamura è stata recuperata per tre gare di fila da una situazione di vantaggio, ma quel che fa più male è sicuramente la rete di Puntoriere al 97’, praticamente allo scadere, quando un successo fondamentale sembrava ormai messo in saccoccia.

Sono quegli episodi che possono, anzi capitano, nell’arco di una stagione, l’importante sarà rialzarsi e reagire, ritrovando quanto prima quella solidità che aveva contraddistinto i leoni della Murgia con sette cleansheet in nove gare, dato che stride con i cinque gol subiti nelle ultime tre partite. A trascinare la squadra di Giacomarro sono ancora Loiodice e Saraniti, due uomini chiave su cui il sodalizio punta tutto affinchè si realizzi il sogno. Ma per far sì che ciò accada servirà ritrovare subito il successo, tra la beffa di Palma Campania ed il derby di Gravina c’è il Rotonda, e visti gli ultimi pari non va affatto sottovalutato. Al “D’Angelo” novanta minuti per tornare a correre e proiettarsi al meglio ad un mese di fuoco, con un occhio inevitabilmente al “Puttilli”, dove il lanciatissimo Nardò se la vedrà con il Barletta.

