Martina-Fidelis Andria: chiesto ampliamento del settore ospiti

Il Martina ha comunicato pubblicamente, tramite una nota ufficiale inviata alle Questure di Taranto e Martina Franca, la propria posizione in merito alla questione dei biglietti destinati al Settore Ospiti per la gara con la Fidelis Andria.

La società biancazzurra ha espresso il proprio supporto alla richiesta avanzata dalla Fidelis Andria per ampliare la disponibilità di biglietti da 350 a 500 posti, numero massimo omologato per il settore ospiti dello Stadio Tursi. Nella comunicazione, il club ha sottolineato come questa limitazione non solo penalizzi 150 tifosi andriesi desiderosi di seguire pacificamente la propria squadra in trasferta, ma rischi anche di generare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni sportive e civili.

Il Martina Calcio ha inoltre evidenziato i risvolti negativi della decisione sul piano economico e turistico per la città di Martina Franca, pronta ad accogliere i tifosi in un clima di sportività e ospitalità. La società, pur ribadendo il proprio rispetto per le disposizioni istituzionali, auspica una revisione dell’ordinanza, consentendo un maggiore afflusso di tifosi ospiti e valorizzando lo spirito di partecipazione che caratterizza eventi sportivi di questo calibro.

La questione resta al vaglio delle autorità competenti.

