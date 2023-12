Taranto, mercato, dietrofront su Cheick Keita

Toccata e fuga per Cheick Keita. L’esterno sinistro franco-maliano, classe 1996, è ripartito subito dopo essere arrivato a Taranto. Il dietrofront del club rossoblu è dettato da una serie di perplessità, prima fra tutte la lunga inattività. Capuano ha bisogno di calciatori pronti e, soprattutto, con caratteristiche differenti: un terzino sinistro non serve dal momento che in quel ruolo ha due elementi come Ferrara e Panico. Insomma, tra Keita e il Taranto non è scoccata la scintilla, ma il mercato è già iniziato.

