Eccellenza | Gennaro Manzari per l’attacco della Polimnia Polignano

Rinforzo in attacco per la Polimnia Polignano che si assicura Gennaro Manzari. Nato a Bari il 6 novembre 1985, l’esperto attaccante aveva iniziato la stagione con la Virtus Mola. Ieri il trasferimento e oggi la firma con il club del presidente Lo Franco. “Sono felicissimo di essere arrivato a Polignano che ringrazio per la fiducia così come il Mola per avermi dato la possibilità di essere in campo nella parte iniziale di questo campionato – le prime parole del nuovo calciatore rossoverde – cercherò come sempre di dare il mio contributo e il massimo per questa maglia”. Un innesto di esperienza per l’organico di mister Muserra: “Il mio arrivo e quello di Daniele Fiorentino da questo punto di vista possono considerarsi importanti. Trovo una squadra forte e collaudata, composta da giocatori giovani e che da anni sono insieme, non avrò problemi a inserirmi. I miei 38 anni? Fisicamente sto bene e sino a quando avrò l’attuale entusiasmo e mi divertiró, continuerò a giocare”.

Una lunghissima carriera la sua, iniziata a Conversano (allora presieduto da Enrico Tatò, attuale vicepresidente della Polimnia) e proseguita in altre quindici squadre: Noicattaro, Terlizzi (5 stagioni, il club con la sua più lunga militanza sotto la gestione di Titti d’Alesio, che ritrova a Polignano da presidente onorario), Monopoli, Vigor Trani, Andria, Molfetta, Locorotondo, Corato, Bitonto, Sly United, Massafra, Mola, Unione Calcio Bisceglie, Barletta e Canosa nella scorsa stagione. Un autentico globetrotter del pallone pugliese, con oltre 200 gol tra i dilettanti e sei campionati vinti.

Manzari si è gia allenato con i nuovi compagni ed è disponibile per la trasferta di domenica a San Marco.

