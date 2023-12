Monopoli, a Taranto senza tifosi

Ritrovare i punti dopo due sconfitte consecutive. Il Monopoli riprende a lavorare in vista del derby contro il Taranto, in programma lunedì sera alle ore 20.30 allo stadio Erasmo Iacovone. I biancoverdi arrivano al match reduci dai ko contro due squadre campane, il Sorrento e il Giugliano, che hanno complicato di nuovo la situazione di classifica, con i playout distanti adesso due punti e i playoff che adesso distano quattro lunghezze. L’avversario contro il quale la squadra di Tomei deve cercare di riprendere il cammino non è dei più semplici: il Taranto di Eziolino Capuano reduce del successo esterno sul campo del Potenza e che con i tre punti si è portato ad appena quattro lunghezze dal terzo posto. Il Monopoli deve riprendere la tradizione positiva dei derby, che fino a questo momento hanno fatto la fortuna di Vassallo e compagni: due vittorie, contro Brindisi e Virtus Francavilla e due pareggi, in casa contro Foggia e Audace Cerignola. La sfida dello Iacovone chiude il ciclo dei derby di andata con una gara che purtroppo non vedrà la presenza dei tifosi del Gabbiano. Il Prefetto della Provincia di Taranto, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.

