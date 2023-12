Serie D | Ufficiale, Claudio Cellamare è un giocatore del Nardò

Claudio Cellamare è ufficialmente un giocatore del Nardò. Come vi avevamo anticipato il 19enne terzino destro originario di Bari approda alla corte di mister Ragno. Cresciuto nelle giovanili del Milan, e dopo aver fatto parte anche della formazione Primavera del Genoa, vanta esperienze importanti con la Lucchese e lo scorso anno nel Trapani. Proprio con quest’ultima squadra, con all’attivo 21 presenze, è stato protagonista della vittoria playoff. Ha partecipato anche alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di serie D. Nella prima parte della stagione ha militato nella Gelbison, società dalla quale proviene, prima dell’arrivo in granata. “Arrivo in una società importante – ha dichiarato – una realtà nella quale non vedo l’ora di catapultarmi. Nei primi giorni di allenamento ho avuto già modo di vedere quanto i tifosi ci tengano alla squadra della propria città e sono pronto a scendere in campo con grandi motivazioni. Ho avuto un’ottima impressione anche del gruppo e dello staff tecnico, i quali mi hanno accolto molto bene e con grande fiducia in me. Spero di ripagare la loro fiducia e quella della società ogni volta che verrò chiamato in causa”.

