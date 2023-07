Volley B/M: Club Grottaglie, il roster si allunga con Alabrese

Pierluigi Alabrese è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie. Schiacciatore, classe 1998, arriva dopo l’ottima esperienza con la Vibrotek Volley, di cui era stato eletto capitano nell’ultima stagione.

Alabrese, anche per la sua duttilità, potendo essere impiegato sia da schiacciatore che da opposto, sarà una grande risorsa in un reparto che promette ancora grandi botti di mercato nei prossimi giorni.

Le prime parole di Alabrese come giocatore del Volley Club Grottaglie: “Sono contentissimo per essere arrivato in un club prestigioso come questo, che ha voglia di fare bene e vuole competere ad alti livelli. Mi sento pronto e darò il meglio di me”.

Maurizio Mangione, vicepresidente del Volley Club Grottaglie, commenta così l’arrivo di Alabresw: “Pierluigi è un giocatore che conosciamo bene. Nell’ottica della nostra crescita societaria è necessario ingaggiare tutti i talenti locali più forti e futuribili. Così come Caiaffa, Pierluigi viene da una ottima esperienza nelle serie minori e sono certo che si aggiungerà alla lista dei tanti atleti che il nostro staff tecnico ha definitivamente fatto sbocciare. L’organico è ormai completo e un paio di colpacci che abbiamo fatto verranno svelati tra qualche giorno, anche quest’anno siamo pronti a competere”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp