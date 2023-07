Volley C/F: Volleyup Acquaviva, Signorile nuovo allenatore

La dirigenza della VOLLEYUP non ha avuto alcun dubbio: l’allenatore della prossima stagione è Antonello Signorile.

Coach di 2° grado 3 livello giovanile, è stato prima scoutman e poi, per tre anni consecutivi, il vice allenatore delle grandi libellule, affiancando Beppe Fanelli e Lino Paolicchio.

Nella passata stagione, dopo le dimissioni dello stesso Paolicchio, nel campionato di Serie C Femminile, Signorile ha guidato in maniera impeccabile la squadra conquistando la salvezza diretta con due giornate d’anticipo ed evitando la complicata lotteria dei play out retrocessione.

Un riconoscimento tanto obbligato quanto guadagnato per il giovane ed apprezzato tecnico acquavivese che, tra l’altro, ha maturato un’esperienza importante anche grazie ai vari stage del progetto pallavolistico “CLUB ITALIA PER IL SUD”, avviato dalla Federazione Italiana Pallavolo.

“Sono molto entusiasta e onorato per questa nuova esperienza come primo allenatore: è per me una grande occasione. Conosco molto bene il gruppo squadra che la società sta allestendo e sono molto fiducioso. Certamente le atlete daranno il massimo anche questa stagione per raggiungere tutti gli obbiettivi che la dirigenza si è prefissati”, queste le parole di Antonello Signorile.

