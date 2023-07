Volley B1/F: Vipostore Francavilla, confermato preparatore atletico Ditano

La Volley Vipostore Francavilla ha ufficialmente annunciato il rinnovo dell’accordo con Luigi Ditano, confermandolo nel ruolo di preparatore atletico per la stagione 2023/2024. Questo annuncio rappresenta un altro importante passo in avanti nell’ambizione della società di costruire uno staff tecnico di alto livello.

Luigi Ditano, professionista con una lunga esperienza nel campo dell’insegnamento oltre che come preparatore e allenatore di pallavolo in diverse categorie, ha dimostrato durante la sua carriera di possedere non solo competenze tecniche solide, ma anche notevole empatia e dedizione nel suo lavoro con le atlete.

Durante la scorsa stagione, il professor Ditano ha lasciato un’impronta positiva grazie al suo impegno e alla sua passione. La professionalità e la capacità di adattarsi alle esigenze individuali delle giocatrici sono stati elementi chiave per il miglioramento delle performance dell’intera squadra.

La riconferma di Luigi Ditano per la prossima stagione è una testimonianza della volontà della Volley Vipostore Francavilla di investire nel successo continuo e nel progresso delle sue atlete.

“Sono estremamente felice di continuare questa avventura con la Volley Vipostore Francavilla – ha commentato Luigi Ditano -. La fiducia che la società ha riposto in me rappresenta una grande motivazione per affrontare le sfide future. Desidero ringraziare il presidente Di Castri e il Consiglio di amministrazione per questa opportunità. Ho avuto la fortuna di sperimentare un ambiente di lavoro ottimale qui a Francavilla”.

Questa conferma è un segnale chiaro della determinazione del club a fornire alle atlete le risorse necessarie per eccellere e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp