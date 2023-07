Volley A3/M: Bari, Enrico Massa ultimo tassello del roster

È Enrico Mossa l’ultimo tassello che completa il roster biancorosso in vista del prossimo campionato di serie A3 Credem Banca.

Dopo aver contribuito alla permanenza in serie C del sodalizio barese nella scorsa stagione, lo schiacciatore diciottenne sarà aggregato alla prima squadra, dove avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso di crescita sotto la guida attenta di coach Paolo Falabella.

«L’approdo in prima squadra è un sogno che si avvera – ci confessa Enrico che, nella stagione 2023/2024, difenderà i colori della Pallavolo Bari anche in serie C -. È un traguardo che ripaga i tanti sacrifici compiuti in palestra e che rafforza la mia grande passione per questo sport. Cercherò di fare del mio meglio nella prossima stagione. Sono pronto a dare sempre il massimo per aiutare il gruppo, sia in serie C che in A3, nel raggiungimento degli obiettivi societari».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp