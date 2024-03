Volley B1/F, una superlativa PPV Fasano regola Terrasini

Una Pantaleo attenta e decisa chiude la pratica Terrasini in appena un ora di gioco. Troppo il divario tecnico tra i due roster sul parquet siciliano: Fasano non lascia spazio alle giocate delle padrone di casa sfoderando una prestazione perfetta e a tratti cinica.

Match che rispetta le previsioni della vigilia grazie a una notevole differenza tecnica tra i due roster e alla grande attenzione trasmessa dallo staff tecnico capeggiato da coach Paolo Totero per evitare pericolosi scivoloni in un momento topico della stagione. La risposta del team gialloblu è stata di grande determinazione e voglia di dimostrare il proprio potenziale.

Capitan Valentina Barbolini, migliore in campo con i suoi 21 punti messi a referto, e compagne hanno letteralmente dominato in tutti i tre set. Gara che ha visto ruotare quasi tutte le effettive a disposizione di coach Totero con un bel minutaggio concesso a Chiara Albano, che ha messo a segno ben 6 punti, e l’ingresso in campo nel terzo set di Micaela Mollica, Giulia Fatticcioni, Felicia Rizzo e Cristina Morabito.

Rotazioni che non hanno cambiato l’inerzia del match, ma che ancora una volta dimostrano il valore dell’intera rosa a disposizione dello staff tecnico fasanese e ben costruito dal ds Micaela Cofano.

“Abbiamo disputato una partita superlativa e non era scontato con un team in difficoltà e deciso a vender cara la pelle – afferma la stessa Micaela Cofano -. E invece, le nostre ragazze sono state perfette, affamate di vittorie, concentrate sull’obbiettivo e capaci anche di divertirsi. Un gruppo fortissimo, che ha visto la partecipazione della quasi totalità delle giocatrici, tutte ugualmente pronte a mettere in campo il massimo senza pensare a chi è dall’altra parte della rete. Una prova di carattere e personalità favorita anche dal lavoro settimanale svolto sotto la guida sapiente e attenta dello staff tecnico. Ora ci riposiamo qualche giorno per le vacanze pasquali, per poi ripartire verso il rush finale di questa stagione”.

Volley Terrasini-Pantaleo Podio volley Fasano 0-3 (14-25; 10-25; 12-25)

Volley Terrasini: Bacciottini, Ruffa, Ameri 5, Liuzzi, Rossetti, Amenta 1, Giambona1, Patti 8, Pecora 2, Biccheri 5, Cangialosi 2. All. Daccardi.

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 5, Di Diego, Mollica, Fatticcioni 1, Negro 2, Marsengo 5, Rizzo, Barbolini 21, Morabito, Albano 6, Martilotti 11, Pisano, Soleti9. All. Totero.

Arbitri: Martina Rossino e Annalisa Martorino.

