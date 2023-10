Volley A2/M: Castellana Grotte, la preseason si è chiusa a Taranto

Prestigioso risultato in trasferta nell’allenamento congiunto con la Gioiella Prisma Taranto per i gialloblù di coach Cruciani che perdono solo il quarto set. Domenica a Brescia il debutto in campionato.

Si chiude con un prestigioso risultato sul campo della Gioiella Prisma Taranto il cammino di preseason 2023 della Bcc Tecbus Castellana Grotte in vista dell’avvio ufficiale della prossima stagione sportiva (domenica 15 ottobre è in programma l’esordio sul campo della Consoli Sferc Brescia nel campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile).

L’allenamento congiunto giocato sabato scorso al Pala Mazzola di Taranto, infatti, si è chiuso sul risultato di 1-3 (20-25, 15-25, 22-25, 25-14) con i gialloblù di coach Simone Cruciani che, di fatto, hanno lasciato solo il quarto parziale alla compagine di Superlega allenata dall’ex Vincenzo Mastrangelo.

Fanizza in regia opposto a Bermudez (20 punti e 5 muri sul tabellino finale), Pol (pure lui in doppia cifra con 13 punti) e Cianciotta martelli, Ceban e Balestra centrali, Battista libero la formazione iniziale della Bcc Tecbus con coach Cruciani che ha poi fatto ruotare anche tutti gli altri elementi a disposizione nel roster.

“Un ottimo ultimo test in vista dell’inizio di campionato di domenica prossima – ha commentato il direttore sportivo della New Mater Volley, Bruno De Mori -. A Taranto, al di là della prestazione della formazione di casa, abbiamo messo in campo una prestazione corale interessante, un segnale importante nel nostro percorso di crescita. Il risultato ovviamente conta fino a un certo punto, ma siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto vedere. Ci auguriamo che questo possa essere un buon viatico per il debutto ufficiale e che questa preseason possa creare entusiasmo attorno a questi ragazzi e a questa squadra. Stiamo lavorando tanto e l’impegno è massimo”.

