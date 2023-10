Francavilla, cade come un castello di carte il progetto Vipostore Volley

Il progetto della Vipostore Volley Francavilla è durato molto meno di quanto ci si aspettasse. Quello che gli amanti della pallavolo locale consideravano un sogno, nato del 2022 ed apparentemente destinato a proseguire dopo la rapida promozione in Serie B1, si è ben presto infranto, a sorpresa di tutti. Meno di un mese fa avvenne la presentazione ufficiale della squadra in pompa magna, con tanto di regolare iscrizione al campionato di B1, una campagn abbonamenti degna di nota ed una serie di acquisti se non altro all’altezza della categoria.

Lo scorso 7 ottobre, però, la VipoVolley Francavilla ha mancato il debutto stagionale, non presentandosi sul parquet di Marsala per quella che sarebbe dovuta essere la prima giornata di campionato. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali, né da parte della società francavillese, né tantomeno da parte del patron Vincenzo Di Castri circa le motivazioni che hanno spinto questa realtà così bella a sciogliersi prematuramente, ritirandosi a sorpresa dal campionato. Le pallavoliste inizialmente ingaggiate per giocare fra le fila della VipoStore saranno ora libere di firmare altrove da svincolate, sempre ammesso che riescano a trovare una compagine pronte ad accoglierle a stagione in corso.

