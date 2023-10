Monopoli: ufficiale, Viteritti torna e firma fino al 2025

Adesso è ufficiale: il Monopoli e Orlando Viteritti insieme fino al 2025.

Svincolato, l’esterno destro classe 1994, nato ad Acri, in provincia di Cosenza, torna così in biancoverde dopo le 90 presenze, le 3 reti e i 13 assist (oltre all’inserimento nella Top 11 di Serie C nella stagione scorsa) messi assieme in due campionati e mezzo.

In carriera, Viteritti, che è già a disposizione di mister Francesco Tomei, ha indossato anche le maglie di Acri, Legnano, Rende e Potenza per un totale di 206 presenze, 10 reti e 23 assist in tutte le competizioni di Serie C (campionato, playoff e coppa). Indosserà la maglia numero 14.

