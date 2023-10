Barletta, stadio Puttilli: verso l’ampliamento del settore Distinti

BARLETTA – Stadio Puttilli di Barletta sotto la lente d’ingrandimento per il doppio lavoro di risemina del terreno di gioco e installazione dell’impianto antifumo. La cura del rettangolo verde ha costretto i biancorossi ad allenarsi tra Canosa e San Ferdinando per circa due settimane, con il ritorno in via Vittorio Veneto soltanto a ridosso del match contro il Bitonto, vinto per 3-0.

Tutto ancora in corso per l’impianto antifumo negli spogliatoi del Puttilli, una miglioria che permetterà di portare la capienza dagli attuali 4878 ai futuri 6551 posti. L’ampliamento riguarderà il settore Distinti, possibile già nel prossimo match casalingo contro la Gelbison.

Attivo da martedì mattina, intanto, l’impianto fotovoltaico dello stadio: la nuova installazione avrà la potenza di 15 kilowatt, produrrà una quantità di energia in grado di abbassare i consumi del Puttilli e diminuirà la mole di CO2 nell’atmosfera.

