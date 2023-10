Serie A: Juve senza pace, indagato Fagioli per scommesse illegali

Non c’è pace per la Juventus. Un’altra vicenda extra-campo coinvolge Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001, indagato dalla Procura di Torino perché avrebbe scommesso su piattaforme illegali, vietato dall’articolo 24 del codice di giustizia sportiva. Qualora l’accusa venisse dimostrata, Fagioli rischierebbe dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni più una multa dai 25mila euro in su.

La Procura di Torino, come riporta La Stampa, ha avviato le indagini da qualche mese e del procedimento è a conoscenza anche la Procura della Figc, a cui la segnalazione è stata inviata dai legali dello stesso giocatore juventino lo scorso 30 agosto. Ora si tratterà di accertare se Fagioli abbia davvero scommesso e soprattutto su quali eventi.

