Volley C/F: La PM Gruppo Macchia Potenza si è presentata alla città

La PM Gruppo Macchia Potenza si è presentata alla città in vista dell’imminente avvio della stagione 2023/24 con l’esordio per le rossoblù che sarà sabato 14 ottobre alla Palestra Caizzo contro il Molfetta. Presenti alla serata il Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta, il Presidente regionale Fipav Basilicata, Enzo Santomassimo, l’Assessore allo sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi e Mario Auletta, osteopata di fama nazionale che darà una mano alla PM Volley sia per la cura delle ragazze che per una serie di iniziative future.

Per il secondo anno il supporto del main sponsor Gruppo Macchia, presenti anche l’imprenditore Donato Macchia e Federica D’Andrea, direttore culturale della Fondazione Potenza Futura con cui il sodalizio rossoblù intraprenderà una serie di iniziative sociali rivolte a bambini e anziani.

Al via una stagione insidiosa e particolarmente difficile e complicata ma che la società rossoblù vuole affrontare al massimo delle potenzialità. “Giochiamo nel campionato pugliese, regione con grande livello tecnico ed equilibri monetari – sottolinea il presidente del sodalizio Michele Ligrani – , ci ritroviamo con dieci squadre tutte forti ma sono convinto che faranno un grande campionato come lo scorso anno quando ci davano per perdenti ma poi abbiamo vinto i playout rimanendo ancora in Serie C. Stiamo alzando l’asticella – prosegue Ligrani – , quello che ci fa piacere è che abbiamo tutte ragazze di Potenza e qualcuna della provincia, abbiamo anche una ragazza ucraina”.

Tre gironi da dieci squadre per la fase regolare, poi al via una formula particolare scelta dalla Fipav Puglia per la seconda fase che rimette tutte in gioco con successivi due gironi per la promozione e tre per la retrocessione: “Campionato difficilissimo, siamo alle prese con formazioni che si sono rafforzate – evidenzia il tecnico Marco Orlando – , il livello tecnico e agonistico è davvero alto e la formula del campionato è quanto mai proibitiva per i nostri obiettivi che sono ottenere una salvezza tranquilla”. Campionato difficile, complesso e lungo ma il roster rossoblù non si vuole tirare indietro come sottolinea il capitano: “Ci ritroviamo per quest’anno con una nuova avventura che inizierà a breve – sottolinea il capitano Livia Di Camillo – , è un campionato molto difficile e complesso ma ce la metteremo tutta; è un gruppo affiatato e giovane, grazie al mister e allo staff stiamo cercando di iniziare al meglio questa bellissima avventura”. (Foto Antonio Croglia/Acrocalcio)

ROSTER PM GRUPPO MACCHIA POTENZA 2023/24

SHAPOVAL Svitlana – CENTRALE GIACOMINO Giada – LIBERO VERRASTRO Gabriella – PALLEGGIATRICE NELLA Eugenia – CENTRALE CAPPIELLO Alessandra – SCHIACCIATRICE LAURENZANA Giulia – CENTRALE LOPARDO Maria Concetta – SCHIACCIATRICE CASALETTO Alessandra – CENTRALE PALMISANO Francesca – SCHIACCIATRICE DI CAMILLO Livia – K – SCHIACCIATRICE MORELLI Maresangela – CENTRALE CENTOMANI Carol – PALLEGGIATRICE MOLFESE Loredana – CENTRALE MARONE Gaia – SCHIACCIATRICE TODARO Giulia – SCHIACCIATRICE VACCARO Anna – LIBERO

PASQUARIELLO Tonia – SCHIACCIATRICE

1° ALL.: ORLANDO Marco

2° ALL.: PERNA Gabriele

PREPARATORE ATLETICO: TOMASIELLO Luca

FISIOTERAPISTA: TANGREDA Stefano

OSTEOPATA: AULETTA Mario

PRESIDENTE: LIGRANI Michele Arcangelo

VICE PRESIDENTE: LARITO Luigi

DIRETTORE SPORTIVO-TECNICO: LIGRANI Elena

DIRIGENTI: ABRIOLA Margherita, GIANGRANDE Claudio, PACE Ida Anna, RICCI Elio, RODELLI Luigi

ADDETTO STAMPA: COLUCCI Salvatore

SOCIAL MEDIA MANAGER: MANGO Rossella

SERIE C FEMMINILE GIRONE A 2023/24 – COMPOSIZIONE GIRONE

POTENZA – PM GRUPPO MACCHIA POTENZA

BARI – Asem Volley Bari

BARI – Citymoda Amatori Bari

BARI – Don Milani Volley Asd

BARI – Volley’s Eagles

BARLETTA – Nelly Volley

CORATO – Polis Volley Corato

MOLFETTA – Dinamo Cab Molfetta

TERLIZZI – Asd Zest

TRANI – Lavinia Group Volley Trani

CALENDARIO SERIE C FEMMINILE GIRONE A 2023/24

CAMPO DA GIOCO: PALESTRA CAIZZO – VIA CIRILLO – POTENZA

PRIMA FASE (FASE REGOLARE)

1 – SAB 14/10/2023 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Dinamo Cab Molfetta

2 – SAB 21/10/2023 19:00: Volley’s Eagles – PM GRUPPO MACCHIA

3 – SAB 28/10/2023 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Lavinia Group Volley Trani

4 – SAB 04/11/2023 17:00: Asem Volley Bari – PM GRUPPO MACCHIA

5 – SAB 11/11/2023 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Nelly Volley

6 – SAB 18/11/2023 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Zest Terlizzi

7 – DOM 26/11/2023 17:00: Polis Volley Corato – PM GRUPPO MACCHIA

8 – SAB 02/12/2023: PM GRUPPO MACCHIA – Citymoda Amatori Bari

9 – SAB 09/12/2023: Don Milani Volley – PM GRUPPO MACCHIA

10 – LUN 19/12/2023 21:00: Dinamo Cab Molfetta – PM GRUPPO MACCHIA

11 – SAB 06/01/2024 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Volley’s Eagles

12 – DOM 14/01/2024 18:00: Lavinia Group Volley Trani -PM GRUPPO MACCHIA

13 – SAB 20/01/2024 19:00: PM GRUPPO MACCHIA – Asem Volley Bari

14 – SAB 14/10/2024 18:30: Nelly Volley – PM GRUPPO MACCHIA

15 – DOM 28/01/2024 19:00: Zest Terlizzi – PM GRUPPO MACCHIA

16 – SAB 17/02/2024 18:00: PM GRUPPO MACCHIA – Polis Volley Corato

17 – SAB 24/02/2024 19:00: Citymoda Amatori Bari -PM GRUPPO MACCHIA

18 – DOM 03/03/2024 18:30: PM GRUPPO MACCHIA – Don Milani Volley

