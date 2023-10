Volley C/F: Dinamo Molfetta, arriva Antonella Mastropasqua

Dopo una serie di riconferme, in casa Dinamo Molfetta arriva l’annuncio di un nuovo elemento a disposizione dello staff tecnico: si tratta di Antonella Mastropasqua, classe 2002, alta 180 centimetri che ricoprirà il ruolo di centrale. Una pedina che porta esperienza ed entusiasmo per la stagione sportiva che sta per iniziare.

Mastropasqua ha iniziato il suo percorso pallavolistico nel 2013 a soli 11 anni. Ha partecipato alle selezioni provinciali e regionali vincendo il ”Trofeo delle province” e il “Trofeo dei tre mari”. Nel 2016 ha vinto con la GSD Volleyball Giovinazzo il titolo provinciale di under 14, mentre nel 2019 ha contribuito ad ottenere la seconda posizione nel campionato di under 18. Dal 2014 il nuovo centrale della Dinamo ha militato anche in Serie D sempre con il Giovinazzo, per poi ottenere nel 2020 la promozione in C, campionato che ha disputato nella stagione successiva. Antonella Mastropasqua vanta presenze anche nel campionato di B2 nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 rispettivamente con le maglie dell’ASD Europa Bari e Sportilia Volley Bisceglie.

«Ho accolto con entusiasmo la proposta che mi è stata fatta dalla società – le prime parole di Mastropasqua -. Sono certa che sarà un anno pieno di sfide sia a livello personale che per quanto riguarda il gruppo squadra. Il principale obiettivo che mi pongo è dare sempre il 100% e non mollare, specie nei momenti di difficoltà. Credo molto nella forza del gruppo e insieme alle mie compagne supereremo qualsiasi ostacolo possa trovarsi dinanzi al nostro percorso: riusciremo sempre a farci forza l’una con l’altra per uscirne vincitrici. In bocca al lupo a noi”.

