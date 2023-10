Volley: va alla New Mater il congiunto con la Prisma Taranto

Nell’allenamento congiunto di ritorno con la New Mater i rossoblù cedono per 3-0 (20-25, 15-25, 22-25) poi giocano un quarto set che vincono 25-14.

In un altro test per prepararsi all’inizio di campionato, Mastrangelo butta subito nella mischia il neo arrivato opposto Russell, che dimostra già carisma e potenza. Buoni anche gli innesti dalla panchina, ma i rossoblù dimostrano stavolta un po’ di pesantezza e poca dinamicità con soluzioni non sempre efficaci. Dall’altra parte della rete, buone le prove di Bermudez (20 punti ) e Balestra (11 punti).

Le parole del libero Marco Rizzo: “Non eravamo molto in forma questa sera, non abbiamo brillato ma servono anche queste prove per fare gruppo e per capire fin dove siamo arrivati, e come poter affrontare i momenti di difficoltà che ci saranno durante l’anno”.

Nel primo set coach Mastrangelo schiera la diagonale Trinidad-Russell, al centro Alletti-Gargiulo, in posto 4 Lanza-Raffaelli, libero Rizzo.

Con l’esordio di Kyle Russell in diagonale, che fa subito la voce grossa, la Prisma si porta in vantaggio 12-11, poi il set prosegue in equilibrio. Castellana Grotte però si fa sentire con due ottimi muri 15-17, e qualche errore di troppo nel campo rossoblù consente l’allungo 16-20. Raffaelli viene murato per il 20-25.

Nel secondo parziale comincia Russell, ma poi viene rilevato da Sala, la New Mater si porta sempre avanti 6-12. I rossoblù commettono alcuni errori in attacco e al servizio e Castellana Grotte si porta 10-19. La New Mater trascinata da Bermudez si dimostra più efficace in attacco e si aggiudica il secondo parziale 15-25.

Nel terzo set Sala parte titolare in campo e la Gioiella si porta avanti nella prima parte del set, poi però viene superata sempre con un’ottima prova di Bermudez e del giovane Iervolino i castellanesi si aggiudicano anche il terzo parziale 22-25 ed il match 3-0 Si gioca poi un quarto set con di nuovo Russell in campo in cui gli ionici si impongono 25-14.

GIOIELLA PRISMA: Gargiulo 7 Alletti 4, Rizzo De Haro 2, Sala 13, Bonacchi Paglialunga 7, Raffaelli 10 Russell 8 ne EkstrandLuzzi Lanza 13. All. Mastrangelo.

CASTELLANA GROTTE: Cappadocia, Princi Ciccolella, Pol 13, Menchetti 3 Balestra11 Rampazzo, Fanizza 3, Guadagnini,Bermudez 20 Cianciotta 3, Battista, Iervolino 6, Ceban 3. All. Cruciani.

