Volley A/M, Taranto brilla e domina Milano: esordio da sogno

Una Gioiella Prisma Taranto inarrestabile infiamma il PalaMazzola, gremito da 1510 spettatori, e conquista una netta vittoria per 3-0 (25-22, 25-20, 25-19) contro l’Allianz Milano, guadagnando subito un preziosissimo bottino di punti all’esordio.

Fin dall’inizio, i rossoblù si sono mostrati aggressivi e determinati, spiccando per l’altissima efficienza in attacco (55% contro il 45% di Milano). Protagonista assoluto del match è stato Fabrizio Gironi, top scorer e MVP della serata con 15 punti. Eccellente anche l’intesa con i centrali e i posti 4, capaci di variare il gioco e mettere costantemente in difficoltà la difesa milanese.

Un match dominato dall’unità di squadra e dalla determinazione, che ha permesso ai padroni di casa di incassare tre punti fondamentali per la classifica.

Gironi, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “È stata una partita incredibile, siamo entrati in campo con la mentalità giusta e ci siamo sostenuti l’un l’altro. Il pubblico è stato straordinario e ci ha dato una marcia in più”.

Anche coach Dante Boninfante si è detto entusiasta: “Mi aspettavo una grande prestazione da parte dei ragazzi. Iniziare così in casa crea tanto entusiasmo e consapevolezza. Le vittorie danno morale e ci confermano che stiamo percorrendo la strada giusta.”

L’andamento del match

Taranto parte con Zimmermann-Gironi in diagonale, Alonso-D’Heer al centro, Lanza-Hofer in posto 4, Rizzo libero. Milano risponde con Reggers-Porro in diagonale, Piano-Schnizter al centro, Gardini-Louati in posto 4, Catania libero.

Nel primo set Milano si porta avanti, ma Taranto recupera rapidamente grazie a Gironi. L’equilibrio si mantiene fino a metà set, quando la Prisma riesce a prendere il largo con un ace di Gironi e chiude 25-22.

Nel secondo parziale, Milano parte bene, ma Taranto riprende subito il controllo. Un ace di Gironi e i potenti attacchi di Hofer e Lanza permettono ai padroni di casa di vincere 25-20.

Anche nel terzo set, Taranto approccia in maniera aggressiva mantenendo il vantaggio fino alla fine. Nonostante un tentativo di rimonta dei lombardi, la squadra di Boninfante chiude 25-19 e festeggia una vittoria netta.

Una partenza promettente per la Gioiella Prisma, che dimostra di avere tutte le carte in regola per affrontare al meglio questa stagione.

TABELLINO

1ª Giornata And. (29/09/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2024.

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano 3-0 (25-21, 25-20, 25-19).

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 3, Hofer 15, D’Heer 6, Gironi 15, Lanza 12, Alonso 7, Luzzi (L), Held 0, Rizzo (L). N.E. Santangelo, Alletti, Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

Allianz Milano: Porro 4, Louati 9, Schnitzer 5, Reggers 13, Gardini 5, Piano 1, Otsuka (L), Kaziyski 2, Staforini 0, Catania (L), Barotto 0, Caneschi 1. N.E. Zonta. All. Piazza.

ARBITRI: Cavalieri, Canessa.

NOTE – durata set: 32′, 31′, 28′; tot: 91′.

