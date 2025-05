Volley A2/M, Prisma Taranto conferma Hopt: “Sogniamo in grande”

La Gioiella Prisma Taranto ha ufficializzato la conferma di Jannis Hopt per la prossima stagione in Serie A2. L’opposto tedesco, classe 1996, rimarrà nella rosa rossoblù dopo l’esperienza iniziata nel gennaio scorso, quando si è unito alla squadra dimostrando subito impegno, energia e solidità tecnica.

Alto 2,05 metri e cresciuto nel settore giovanile del prestigioso VfB Friedrichshafen, Hopt ha vinto da giovanissimo diversi titoli nazionali tedeschi (U18 nel 2012, U20 nel 2014 e 2015), imponendosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama pallavolistico in Germania.

La sua carriera è proseguita con esperienze importanti in 2. Bundesliga e in Bundesliga, con club come Volley YoungStars, Chemie Volley Mitteldeutschland, United Volleys Rhein-Main, con cui ha disputato tre semifinali consecutive, e successivamente TV Rottenburg, TSV Giesen e Blue Volleys Gotha.

Nel 2022 ha scelto il progetto del VC Eltmann, contribuendo alla promozione in 2. Bundesliga Süd. Il passaggio alla Prisma Taranto, avvenuto a stagione in corso, ha segnato il suo esordio nel campionato italiano.

“Sono felice di restare a Taranto – ha dichiarato Hopt -. Non abbiamo raggiunto l’obiettivo lo scorso anno, ma ora vogliamo ripartire con ambizione. Questa squadra e questa città meritano i massimi livelli. Sono pronto a dare tutto per contribuire al successo del gruppo”.

Soddisfatto il direttore generale Vito Primavera, che ha commentato: “La sua permanenza è un segnale importante. Jannis ha mostrato grande professionalità, attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Rappresenta l’identità che vogliamo trasmettere alla squadra. Il suo apporto sarà fondamentale per la nuova stagione”.

