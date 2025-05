Volley D/F, PM Potenza regina: vince anche la Supercoppa Campania

Pm Gruppo Macchia Potenza ha messo il sigillo su una stagione straordinaria, conquistando anche la Supercoppa Campania di Serie D e completando così un percorso vincente iniziato con il campionato.

A Napoli, sul campo del Palavesuvio, le rossoblù guidate da coach Marco Orlando hanno superato con un netto 3-0 il Marechiaro, squadra con il miglior coefficiente punti della stagione tra tutti i gironi della Serie D.

La squadra potentina aveva già ottenuto il titolo regionale con una sola sconfitta stagionale al tie-break, oltre alla Coppa Basilicata (vinta contro la Daken Matera) e alla Coppa Campania (conquistata contro il Serino).

Anche contro Marechiaro, capitan Di Camillo e compagne hanno confermato i tratti distintivi che le hanno rese protagoniste della stagione: serenità, compattezza e determinazione.

Il primo set, equilibrato fino al 17-17, ha visto salire in cattedra Restaino con due muri e un attacco centrale decisivi. Il break ha spinto Potenza avanti, con chiusura affidata a Casaletto sul 25-19.

Nel secondo parziale, Marechiaro ha provato a reagire e si è portato sul 16-20, ma la reazione delle lucane è stata travolgente: nove punti consecutivi, firmati da Lopardo, Restaino e complice qualche errore delle napoletane, hanno ribaltato il set 25-20.

Il terzo set ha visto la Pm Macchia condurre fin dall’inizio. Nel finale, Marechiaro ha tentato di rientrare, ma ancora Restaino ha messo due palloni pesanti a terra, prima della chiusura firmata Di Camillo per il 25-22 definitivo.

Al termine della gara, coach Marco Orlando ha commentato: “Una partita perfetta, contro un avversario temuto. Abbiamo raggiunto un risultato eccezionale e irripetibile grazie al lavoro, al cuore e all’unione del gruppo. La Basilicata ha dimostrato di poter primeggiare anche fuori regione”.

La stagione della Pm Potenza non si conclude con la prima squadra. Nel settore giovanile, guidato da Elena Ligrani, sono arrivati altri importanti riconoscimenti: titolo regionale Under 18 e secondo posto Under 16, segno dell’eccellente lavoro svolto anche nella formazione delle nuove generazioni.

Una stagione da incorniciare per la pallavolo lucana, con Potenza assoluta protagonista.

