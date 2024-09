Volley A3/M, Castellana Grotte: allenamento congiunto con Gioia del Colle

Debutto casalingo stagionale per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nella Preseason 2024, percorso di avvicinamento al campionato nazionale serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile.

Sabato 28 settembre 2024, con prima battuta alle ore 17,45, al Pala Grotte di Castellana è in programma l’allenamento congiunto tra il team gialloblù allenato da Giuseppe Barbone e la JV Gioia del Colle, che sarà anche la prima avversaria in campionato della New Mater il prossimo 20 ottobre.

La Bcc Tecbus cerca passi in avanti, soprattutto dal punto di vista fisico, rispetto alla prima uscita stagionale di sette giorni fa a Lanciano, con la Sieco Service Ortona, altra formazione di serie A3. In Abruzzo, l’allenamento congiunto si è chiuso con il risultato di 3-0 per il team allenato da Francesco Denora Caporusso.

Al di là del risultato finale, nel bilancio della Bcc Tecbus anche aspetti positivi, considerate le assenze di Riccardo Iervolino (con l’infortunio al ginocchio sinistro rimediato in estate), Nicolò Casaro (che sta seguendo un percorso personalizzato ed è stato tenuto fuori a Lanciano in via precauzionale), Alberto Marra (out per un problema al bicipite femorale sinistro) e Leo Carta (fermatosi dopo il secondo set per un affaticamento agli addominali).

La prima Bcc Tecbus a Lanciano è scesa in campo con Cappadona regista, Mondello opposto (top scorer alla fine del match con 10 punti), Carta e capitan Zornetta in banda, Russo e Ciccolella al centro, Guadagnini libero.

“Con Gioia del Colle ci aspettiamo passi in avanti – ha commentato il direttore sportivo della Bcc Tecbus, Bruno De Mori – Da Lanciano usciamo anche con sensazioni positive, considerate le difficoltà di inizio anno dal punto di vista fisico e qualche acciacco di troppo degli ultimi giorni. La squadra sta lavorando e ci auguriamo di vedere i risultati in prospettiva. Mancano tre settimane all’inizio del campionato e dobbiamo prepararci anche e soprattutto dal punto di vista fisico”.

