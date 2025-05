Corruzione in sanità, l’Istituto Tumori di Bari lancia un segnale

Incontro sulla legalità con magistrati ed esperti, Emiliano: “Certi fenomeni devono essere eliminati prima di tutto dall’interno”

Una giornata di formazione e confronto sul tema della corruzione in ambito sanitario si è svolta il 27 maggio 2025 nella sala conferenze “Massimo Tommasino” dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. L’iniziativa, dal titolo “Il fenomeno della corruzione. Profili morali, etici e di responsabilità penale, amministrativa e contabile”, ha posto al centro del dibattito l’importanza della trasparenza e dell’etica nel servizio sanitario pubblico.

Ad aprire i lavori è stato il Commissario Straordinario dell’Istituto, Alessandro Delle Donne, che ha sottolineato come la legalità rappresenti il fondamento di un sistema equo e affidabile. “Investire in formazione significa rafforzare gli anticorpi etici dell’Istituto. Un’organizzazione sanitaria che ha a cuore la salute dei cittadini deve fondarsi su integrità, trasparenza e responsabilità”, ha dichiarato.

Tra i presenti anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha ricordato come l’Istituto oncologico abbia vissuto in passato episodi gravi di corruzione. “Medici che hanno chiesto denaro ai pazienti: fatti inaccettabili. Oggi siamo qui per affermare che certi fenomeni devono essere eliminati prima di tutto dall’interno. Ringrazio il personale sanitario che, con serietà e sacrificio, ha reso questo Istituto un punto di riferimento per le cure oncologiche in Puglia”.

Il convegno è stato moderato dal generale Mercurino Mattiace, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto. Al confronto hanno partecipato figure di rilievo del mondo giuridico e accademico: Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; Salvatore Romanazzi, magistrato della Corte dei conti; Giovanni Salerno, comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza; don Massimo Serio, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale; Antonella Bellomo, coordinatrice del Nucleo Ispettivo Regionale Sanità della Regione Puglia; e Lorenzo Segato, direttore della ricerca RE-ACT.

Con questa iniziativa, l’Istituto conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della legalità e della responsabilità all’interno delle strutture sanitarie, nella consapevolezza che solo un ambiente fondato su fiducia e correttezza può garantire cure di qualità e rispetto per i cittadini.

